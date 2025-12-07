ÀÅ²¬¡¦È¬È¨Ìî¹Á¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á(Ãæ)

¡¡»ÔÄ¹¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£·Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤ä¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¤Î¤Û¤«¡¢Íø²¬Àµ´ð»á¡¢ÀÐÅçÌÀÈþ»á¡¢´äÞ¼´°Æó»á¡¢¹õÄÚÂ§Ç·»á¡¢¿ùËÜ·ûÌé»á¡¢ÂçÌî¶³¹°»á¡¢ÎëÌÚÆà¡¹»Ò»á¤Î·×£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£

¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÅì¤ÎÈ¬È¨Ìî¹Á¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î·×²è¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Î»³¤¬´í¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³¤¤¬´í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï»ä¤ÎÌ¿Âê¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£

¡¡¸µ»ÔÄ¹¤Î¾®Ìî»á¤È¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¼Ô¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö³ÎÌó½ñ¡×¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÈãÈ½¡£¡ÖÁ´Éô¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬»ÔÌò½ê¤Î¤¢¤ÎÎ©¾ì¤Ë¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ìá¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£

¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬»ÔÄ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Î¹½Â¤¡¢Íø¸¢¤ÎÀ¯¼£¡¢¤³¤ì¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¡Ö¼óÄ¹¤¬Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½»Ì±¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Ð¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë·×²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤­¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¤½¤³¤Ç¾®Ìî»á¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤ÈºòÆü¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤È¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ËºÛÈ½¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ØºÛÈ½¤Ï°ËÅì»Ô¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤ê´é¤ò¸«¤»¤¿¡£