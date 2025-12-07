この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が警告！『脱税件数・金額ともに急拡大中…金の密輸が活発化している理由について解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が自身のYouTubeチャンネルで『脱税件数・金額ともに急拡大中…金の密輸が活発化している理由について解説します。』と題した動画を公開し、近年急増する金の密輸と消費税脱税の構造を解説した。



菅原氏はまず、財務省が発表した統計データに言及した。昨年の脱税件数300件のうち6割が金の密輸関連であり、金額ベースでは9割を占めるという。1件当たりの規模が極めて大きいことが浮き彫りとなった。



密輸が活発化する背景には消費税の仕組みがある。金は国際商品であり世界各国で価値は均一だが、消費税の扱いは国ごとに異なる。海外購入時には消費税が課されないケースが多い一方、日本国内へ持ち込む際には輸入として10%の消費税納税義務が発生する。



密輸とは、この輸入時の納税を不正に免れる行為である。申告せずに国内へ持ち込み売却すれば、買取業者から受け取る消費税10%分が丸々利益となる。菅原氏は「海外で買うと消費税がかからず、国内で売ると消費税がもらえる。10%丸々得する」とその仕組みを指摘した。



動画では事業者と個人のケースを分けて説明された。頻繁に売買を行う事業者は課税事業者として輸入時の申告義務が明確に発生する。個人でも海外購入品を日本へ持ち込む際には納税義務があり、申告を怠れば脱税に該当すると強調された。



密輸手口も多様化している。身体や荷物に隠す、郵便物として小分けにするなど、あらゆる方法が用いられている。実際の摘発事例として、航空貨物に金約15kgを搭載し消費税約1,470万円を免れようとした事件などが紹介された。税関では検査機器の導入や監視強化が進められているが、密輸ルートの多様化により完全な防止には至っていない。



金価格の高騰も脱税の誘因を高めている。取引額が大きくなれば10%の消費税額も比例して増加し、密輸による利益が拡大するためである。菅原氏は金以外にも高級腕時計やブランドバッグで同様の密輸が行われている可能性を指摘したが、統計上は金が圧倒的多数を占めており、換金性の高さから特に狙われやすい状況にある。



菅原氏は動画の最後に、海外購入品を国内へ持ち込む際には必ず申告し納税することの重要性を強調した。未申告のまま持ち込む行為は脱税に該当し、摘発された場合には追徴課税や罰則が科される可能性がある。金輸入と消費税の関係性を理解し税務リスクを回避したい個人や事業者にとって、実務上の注意点を示す内容である。