¡ÚÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Û¤ä¤µ¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó·ÊÉÊºÆÅÐ¾ì¡ª ¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤â¡ª
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó in ¥Ê¥à¥³ ¤È¤ì¤¿¤Æ¡ª¥×¥×¥×¤ä¤µ¤¤¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¤ä¤µ¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù·ÊÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¤Þ¤ó´Ý¥Ô¥ó¥¯¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤¬40¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥³¥Ô¡¼Ç½ÎÏ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÇ¯Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥à¥³¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥Ó¥£·ÊÉÊ¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤ËºÆÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¿··ÊÉÊ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Ó¥£¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¡Ö¤¯¤¸¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿Êý¤Ë¡Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡×¤¬´ü´ÖÃæ3Ëç¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡Ë Nintendo / HAL Laboratory, Inc.¡¡¡ÊC¡ËBandai Namco Experience Inc.
