松居一代、7年ぶりテレビ出演でセレブ生活公開 純資産1兆2500億円の世界的投資家との交友関係も
俳優の松居一代が、5日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14に出演。7年ぶりとなるテレビ出演で、ニューヨーク・マンハッタンでのセレブ生活を公開した。
【写真】純資産1兆2500億円！世界的投資家とあいさつを交わす松居一代
かつて数々の掃除スキルを披露し、主婦を中心に絶大な信頼を集めたタレントの松居一代に密着。日本のテレビから姿を消して7年ぶりとなるテレビ出演。現在は投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスでセレブ生活を送っている。
松居は2021年にアメリカングリーンカードを取得後、ニューヨークへ移住。朝はセントラルパークのパワースポット“アンパイア・ロック”でエネルギーチャージするのが日課といい、「あそこに見えるビルに住んでいるんです」と指を差し、スタジオを騒然とさせた。成功した投資家や実業家、富裕層が集まっており、ビリオネアストリートと呼ばれている通りに建つ、90階建てのレジデンスで暮らす松居。そのエントランスで顔を合わせたのは、純資産1兆2500億円という世界的投資家のビル・アックマン氏で、松居はにこやかにあいさつしてハグを交わし、驚きの交友関係も明らかになった。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに松居のほかにタレントの福田萌が出演。スタジオゲストとしてタレントで女優の丸高愛実と、タレントでモデルの森泉が登場した。
【写真】純資産1兆2500億円！世界的投資家とあいさつを交わす松居一代
かつて数々の掃除スキルを披露し、主婦を中心に絶大な信頼を集めたタレントの松居一代に密着。日本のテレビから姿を消して7年ぶりとなるテレビ出演。現在は投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスでセレブ生活を送っている。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに松居のほかにタレントの福田萌が出演。スタジオゲストとしてタレントで女優の丸高愛実と、タレントでモデルの森泉が登場した。