７人組ガールズグループ「ＸＧ」の公式インスタグラムが６日に更新され、メンバーのＣＯＣＯＮＡが登場。２０歳になったことを報告し、自身の性自認が男性・女性という二つの性別のどちらにも明確に当てはまらない「ノンバイナリー」であると公表。「今年、胸の切除手術を行いました」と明かした。

「こんにちは、ここなです」と書き出し、「今日で２０歳になりました。２０歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」とまずは２０歳を迎えたことを報告。そして「私はＡＦＡＢ Ｔｒａｎｓｍａｓｃｕｌｉｎｅ Ｎｏｎ−ｂｉｎａｒｙです」とノンバイナリーであると公表。「今年、胸の切除手術を行いました」と手術も告白した。性自認について「生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」とつづった。

「ノンバイナリー」とは男女どちらにも当てはまらないジェンダーのあり方だ。苦悩した過去を振り返り「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした」という。「ほんの少しでも自分を受け入れ、０．１歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、『自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ』と思えるようになりました。これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています」と周囲の支えや理解に感謝した。

投稿の最後には「長くなりましたが、ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています」と心境を記し、「私はこれからもＸＧとＸＧＡＬＸと作る未来が楽しみです。この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。Ｗｉｔｈ ｌｏｖｅ， ａｌｗａｙｓ」とメッセージを寄せた。

ＣＯＣＯＮＡの投稿を受け、ＸＧが所属する「ＸＧＡＬＸ」のＣＥＯで、ＸＧのエグゼクティブプロデューサーのＪＡＫＯＰＳ（ＳＩＭＯＮ）氏は、自身のインスタグラムを更新。「ＣＯＣＯＮＡが勇気を持って自分の想いを世界に伝えた今日、私は心からの感動と尊敬の気持ちでいっぱいです。私はこれからも一人ひとりが“活動するアーティスト”としてだけではなく、一人の人間として心から尊重され、自分の人生を愛せるように誠実なサポートを続けていきます」とコメントし、「メンバーみんなの勇気と愛、そして成長の軌跡が多くの人々にインスピレーションと希望を届けますよう」と願った。

「ＸＧ」はＪＵＲＩＮ、ＣＨＩＳＡ、ＨＩＮＡＴＡ、ＨＡＲＶＥＹ、ＪＵＲＩＡ、ＭＡＹＡ、ＣＯＣＯＮＡの７人で２０２２年にデビュー。全米ビルボードチャート「Ｈｏｔ Ｔｒｅｎｄｉｎｇ Ｓｏｎｇｓ Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ｔｗｉｔｔｅｒ」で日本人アーティストとして史上初の１位にランクインするなど、世界を舞台に活躍している。

【投稿全文】

