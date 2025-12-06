¡ÖÅìµþ¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡×Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ëº¤ÏÇ¡Ä½ÐÀ¸Î¨¤á¤°¤ë¼óÁê¤ÎÇ§¼±¤Ë¡Ö¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡×
12·î2Æü¡¢Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬11·î¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂêÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬ËÜÉô¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤äÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾ëÆâ¼Â·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¡Ê60¡Ë¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÃÎ»ö²ñ¤Î¿Í¸ýÀïÎ¬ÂÐºöËÜÉô¤ÎÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ä»¼è¤ÎÊ¿°æ¿¼£¸©ÃÎ»ö¡Ê64¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿°æ»á¤¬12·î3Æü¤Î¸©µÄ²ñ¡ÊÄêÎã²ñ¡Ë¤Ç¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¸½ºß¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿°æ»á¤Ï11·î19Æü¤Ë´±Å¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î¸µ¤Ç¿Í¸ýÀïÎ¬ËÜÉô¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢É¾²Á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤òÀ¯ÉÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÄó¸À¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇÊ¿°æ»á¤Ï¡ÖÃÏÊýÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÅÔ»ÔÅª¤Ê½ê¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç·ë¶É¡¢¿å³Ý¤±ÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÉÅìµþ¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÎÀ®¸ùÎã¤À¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢³§¤µ¤ó¥®¥ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÀëÅÁ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤â¿¶¤ê¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¤È¤³¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÉÅìµþ¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤¿¡É¤È¡×
Ê¿°æ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¤Ï11·î19Æü¤Ë¹â»Ô»á¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÅÔ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡É¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÔ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬1¡Á6·î´ü¤Ç0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¾Ò²ð¡£ÅÔ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅÔ¤Î½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤òÉ¾²Á¡£¤Ê¤ª¾®ÃÓÅÔÀ¯¤Ç¤Ï¡¢0¡Á18ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê·î³Û5000±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î½õÀ®À©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤ÏÀè¤ÎÈ¯¸À¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢19Æü¤Ë¹â»Ô»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¡ØÅìµþ¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÃÏÊý¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¿¤À¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Ê¿°æ»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Ä¾Á°¤Ë¹â»Ô»á¤È¾®ÃÓ»á¤¬²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁíÍý¤Ï¡¢Åìµþ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¡£Ìµ½þ²½¤Ê¤É¿§¤ó¤Ê»Üºö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê½ÐÀ¸Î¨Áý²Ã¤¬¡Ë¤Ç¤¤¿¤È¡£ÃÏÊý¤Ïºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£
¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¡Ö¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤ÎÇ§¼±¤Ï¡ËÉÔÀµ³Î¤Ç¡¢¡ÊÅìµþ¤Ï¡Ë½ÐÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ô½½¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤³¤ì¤Ð¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç½ÐÀ¸¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø½ÐÀ¸Î¨¡Ù¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º1ÇÜ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä»¼è¤Ï1.43ÇÜ¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£