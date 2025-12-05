Disney『スティッチ』が『トロン』になっちゃった♪ ホットトイズ限定フィギュア
「スティッチ：ファンシネーション」シリーズより、『トロン｜スティッチ』が登場！ 映画『トロン』風スタイルのキュートなスティッチに首ったけ♪
☆格好いい＆可愛いデザイン揃いのスティッチフィギュアをチェック！（写真21点）＞＞＞
ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」と、さまざまな作品やキャラクターとのコラボレーションが楽しめる「スティッチ：ファンシネーション」シリーズより、『トロン｜スティッチ』が新登場。本アイテムは、スティッチが映画『トロン』シリーズとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインとなっている。
ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」のほか、同デザインをモチーフとしたぬいぐるみキーチェーンがラインナップ。
12月5（金）より、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて先行販売予定される。
「【コスビ】「スティッチ：ファンシネーション」『トロン｜スティッチ』」は、『トロン』とマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチを、全高約9〜10cmのミニフィギュアとして立体化。
ラインナップは、スティッチがデジタル兵士の格好でデザインされた全4種がご用意されている。
UVライトを当てると光るギミックを搭載。
それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス仕様となっている。
また、同デザインをモチーフにしたぬいぐるみキーチェーンも登場。
大きさは高さ約15cmで、キーチェーンとして使用できるリングがついている。ラインナップは、スティッチ（ブルー）、スティッチ（レッド）の全2種。パッケージは、そのまま飾っても可愛いウィンドウボックスだ。
こちらもぜひお迎えしてみてはいかがだろう。
キュートな衣装に身を包んだスティッチを集めて楽しんでね！
（C）Disney
☆格好いい＆可愛いデザイン揃いのスティッチフィギュアをチェック！（写真21点）＞＞＞
ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」と、さまざまな作品やキャラクターとのコラボレーションが楽しめる「スティッチ：ファンシネーション」シリーズより、『トロン｜スティッチ』が新登場。本アイテムは、スティッチが映画『トロン』シリーズとマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインとなっている。
12月5（金）より、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」店頭にて先行販売予定される。
「【コスビ】「スティッチ：ファンシネーション」『トロン｜スティッチ』」は、『トロン』とマッシュアップした、ホットトイズ限定デザインのスティッチを、全高約9〜10cmのミニフィギュアとして立体化。
ラインナップは、スティッチがデジタル兵士の格好でデザインされた全4種がご用意されている。
UVライトを当てると光るギミックを搭載。
それぞれにトレーディングカードが付属。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス仕様となっている。
また、同デザインをモチーフにしたぬいぐるみキーチェーンも登場。
大きさは高さ約15cmで、キーチェーンとして使用できるリングがついている。ラインナップは、スティッチ（ブルー）、スティッチ（レッド）の全2種。パッケージは、そのまま飾っても可愛いウィンドウボックスだ。
こちらもぜひお迎えしてみてはいかがだろう。
キュートな衣装に身を包んだスティッチを集めて楽しんでね！
（C）Disney