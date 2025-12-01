【ヴィジランテ】第2期映像を使用した『ヒロアカ』とのコラボアニメ映像公開！
2026年1月より第2期が放送されるTVアニメ『ヴィジランテ』。初公開となる第2期の映像を使用した『ヒロアカ』とのコラボアニメ映像が公開。また今週12／7（日）に開催の東京コミコンステージでは、第2期最新PVやキービジュアルの公開も決定した。
＞＞＞コラボ映像場面カットをチェック！（写真6点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。主人公・デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。そして現在、TVアニメシリーズのFINAL SEASONが毎週土曜夕方5：30に放送中、いよいよラスト2話となり、大きな盛り上がりを見せている。
そしてその ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。 ”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。そのTVアニメの第2期が、2026年1月より放送。 ”ヒロアカ” FINAL SEASONの後を受けてスタートする『ヴィジランテ』第2期に向けて、ファンの期待と注目も集まっている。
そしてこのたび、あと2話でクライマックスを迎える『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、いよいよ来年1月より第2期の放送が開始となる『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のコラボアニメ映像が公開された。
この映像は、 ”ヒロアカ” FINAL SEASONの緑谷出久と爆豪勝己による名シーンから、『ヴィジランテ』のコーイチたちの映像へとリレーされる構成に。さらに、『ヴィジランテ』の映像は、本邦初公開となる第2期本編の新規映像も使用されている。 ”ヒロアカ” から『ヴィジランテ』へ。そのバトンがつなげられていく、胸がアツくなる映像に仕上がっている。
さらに今週12月7日（日）には、幕張メッセで開催される『東京コミコン2025』にて、「 ”ヒロアカ” ×『ヴィジランテ』スペシャルトークショー」が開催。そのステージ上で、『ヴィジランテ』の第2期の新規映像をふんだんに使用した最新PV、キービジュアルを公開することが決定した。ぜひこちらのステージもお楽しみに。
いよいよクライマックスを迎える ”ヒロアカ” に加えて、バトンタッチする形で来年1月より第2期の放送が開始となる『ヴィジランテ』。両作品にご注目を。
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
