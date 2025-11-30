【ゴジラ】新作アニメシリーズ制作決定！ “ゴジラの力を宿す” 少年の物語
シンガポールで開催中の「Anime Festival Asia Singapore 2025」のステージ上にて全世界に向けてTOHO animationが贈る「ゴジラ」新作アニメシリーズの制作決定が発表され、コンセプトアートが公開された。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年に公開された『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく全世界でも大ヒットとなり、第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞を獲得。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラ×コング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。
そして、70年以上の歴史を持つ「ゴジラ」は、山崎貴監督による最新作『ゴジラ-0.0』の製作も決定し、最強の怪獣王として君臨し続けている。
このたび、「Anime Festival Asia Singapore 2025」のステージにて発表された『ゴジラ』新作アニメシリーズは、実写映画も含め今までのゴジラ作品では類を見ない、「 ”ゴジラの力を宿す” 少年が主人公」という、シリーズ70年以上の歴史を振り返っても初のチャレンジとなる衝撃作だ。
TOHO animationが放つ本作は、そのチャレンジにふさわしく、『ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞』を手掛けたオレンジとタイの気鋭のアニメーションスタジオIgloo Studio（イグルースタジオ）がタッグを組んで制作する。
また、ステージ上にて公開となったコンセプトアートは、まるでゴジラを彷彿とするような ”放射熱線” を打ち出そうとする少年の姿が描かれている。今までは人類と対峙していたゴジラという破壊神の力をその身に宿した少年は果たして人なのか、それとも―。
シリーズ初の試みに早くもその物語の公開が待ち遠しくなる幕開けとなっている。
（C）TOHO CO., LTD.
