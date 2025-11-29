くら寿司の「特製おせち」がコスパ最強！2026年に家族で楽しめる商品3選《早割は30日まで》

回転寿司チェーン「くら寿司」のおせちは、充実した内容と本格的なおいしさで毎年大人気。2026年分の予約の受け付けが始まっています。

今回は、定番から海鮮好きにぴったりなものまで、3つのおすすめおせちを紹介。化学調味料や人工甘味料など、四大添加物不使用なのも嬉しいポイントです。どれもくら寿司の食事券が付いていて、とてもお得ですよ。

お正月からこんなに海鮮が食べられるなんて幸せ...

● 和風三段重（2万円）

味付けカズノコやなます、焼き海老といった定番や、ロースト牛たん、のどぐろ甘酢漬けなど、海鮮やお肉、野菜がバランスよく入ったおせち。41種類と品数が多いので、いろいろな味を少しずつ楽しめます。

このおせちは3人で食べるのにちょうど良いサイズ。くら寿司の食事券2000円分も付いています。冷凍商品でありながら、味のクオリティが高いと毎年評判。おせち選びを失敗したくない人におすすめです。

●豪華三段重（2万9800円）

カニ甲羅盛や、国産黒あわび煮貝、車海老艶煮などが入った豪華絢爛なおせち。ほかにも本ズワイガニや国産バイ貝など、回転寿司チェーンならではのこだわりの海鮮が味わえます。

若桃の甘露煮やクランベリーくるみ、飴かけカシューナッツといった箸休めにぴったりなメニューも豊富。冷蔵商品なので、解凍にかかる時間も省けます。どの料理も万人受けする味わい。食事券は3000円分が付いています。4人向けサイズなので、家族で囲むおせちにぴったりです。

●豪華新春セット（3万円）

刺身、干物などがセットの海鮮好きにはたまらないおせちです。一段目には北海道産のいくらや、高知県産のぶりの照り焼き、瀬戸内海産のにらみ鯛など10種類の海鮮が詰まっています。

二段目は愛媛県産のみかん真鯛や、ブリとヒラマサのハイブリット種・アセロラブリヒラ、本マグロ赤身など8種の刺身。三段目には北海道産のきんき、白鮭、本ししゃもなど5種の干物と、まさに海鮮尽くしです。お正月も好きなものを思い切り楽しみたいという人はぜひ。

くら寿司のおせちは、誰が食べても満足できる安定したクオリティが魅力。いろいろな種類の味を楽しみたい人も、海鮮好きにもぴったりです。11月30日までは早割を実施しています。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部