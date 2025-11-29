大切な人やものを失ったとき、人は喪失感を抱くものです。高齢者専門の精神科医として、多くの患者やその家族と向き合ってきた和田秀樹先生は、「喪失は誰もが避けては通れないものであり、喪失感を抱く状況は、人生が長くなればなるだけ増えるもの」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』から抜粋し、実際の相談事例とともに、さまざまな喪失感とどう向き合い、どう乗り越えていくかの具体的なヒントをご紹介します。

【書影】あなたの喪失感や不安をやわらげ、前向きな気づきを与える処方箋のような一冊。和田秀樹『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』

* * * * * * *

断捨離で処分したコレクションに未練

住み替えにともない、以前よりも狭いマンションに引っ越すことになりました。

その際、長年にわたり集めてきたアナログのＬＰレコードと、数十年分の音楽雑誌のコレクションを手放しました。いわゆる「断捨離」です。

こつこつと集めて大切にしてきたコレクションですから、10年前なら手放すなど考えませんでした。けれど、レコードはほぼ棚のデッドスペースにしまい込んでいましたし、音楽雑誌に関しては老眼で小さな文字が読めなくなっていました。物理的な収納の問題だけでなく、これからの人生を少し身軽に生きていくべきではないか、という思いもあり、断腸の思いで大量に処分しました。

専門業者に引き取ってもらったので、それなりの金額にはなりましたし、「スッキリした」と感じた部分もあります。

ところが最近になって、処分したことへの後悔がじわじわと湧いてきてしまって……。「どうせ使わないんだから」「誰かの役に立てば」と自分に言い聞かせたのに、やっぱり思いは断ち切れません。このような過去の自分の決断と、どう向き合っていけばいいのでしょうか。 （60代後半・男性）

断捨離に反対する理由

断捨離、終活、ミニマルライフ――。

ここ10年ほどで、こうした価値観が当然のように語られるようになりました。

「物を持たないほうが正しい」「片づいていないのは心の乱れ」などと、なにやらコレクターが悪いような風潮すら感じられることがあります。

しかし私は、終活と断捨離に関しては反対派なんです。少ない物でシンプルな暮らしが好き、という人に文句をつけるつもりはありません。でも、好きで集めたものなら、ずっと持っていたっていいじゃないですか。

喪失感の正体はモノそのものではなく……

心理学の立場では、人は所有することで安心感を得る生き物と考えられています。ですが、処分したことを後悔しているのは、単に物理的な損失に対してではありません。

それは、「自分が夢中になった時間」や「没頭できる対象があった人生」を、自ら手放したように感じているからです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

つまり、喪失感の正体はモノそのものではなく、かつての自分との別れにあるとも言えます。

すでに処分してしまい、その結果、後悔しているというのなら、もう一度同じものを集め直してはいかがでしょうか。全部は難しくても、特に気に入っていたもの、手放していちばん後悔したものを少しだけでもいいじゃないですか。

過去の自分の決断を否定しないことも大切

視点を変えるならば、「思い切って手放した」という、自分の判断と勇気を尊重する考え方もあります。

あなたが本当に手に入れてきたのは、「レコードそのもの」ではなく、それを買ったときの高揚感や、音楽に触れた時間、コレクションのある部屋で過ごした至福のひととき。

それは捨てようとしても、決して捨てられるものではありません。

モノはなくなっても、経験と記憶は、あなたの中にきちんと残っています。

昔の自分の決断を否定するのではなく、「そのときの自分は、それが最善だと思って決めた」ということを、しっかり認めてあげることも大切だと思いますよ。

人生のどのタイミングでも、人は、いまの自分にとって最適なものを選んでいます。

せっかく住み替えをして、スッキリとした気持ちで新生活を迎えられたのです。過去の決断を責めるのではなく、いまの自分がいちばん大切だと思うことに目を向けてみませんか。

※本稿は、『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。