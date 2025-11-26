箸で切れるほどの“とろぷる”食感！肉めし岡もと、こってり甘辛ダレが絡む「豚バラなんこつ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2025年11月21日(金)よりグランドメニューをリニューアルする。また、2025年11月28日(金)より期間限定メニュー「豚バラなんこつ丼」の販売を開始する。
■【期間限定】箸でほぐれるほどやわらかい！「豚バラなんこつ丼」
2025年11月28日(金)から期間限定で販売する『豚バラなんこつ丼』は、「豚バラ軟骨を なんと！箸で切れるほど柔らかく こってり甘辛ダレでじっくりと煮込み 丼にドーン！と豪快にのせた」という、キャッチコピーそのままの逸品。
丼の主役である「豚バラ軟骨」は、じっくり時間をかけて煮込むことで、とろとろ〇ぷるぷるな食感に仕上がり、コラーゲンも豊富に含んでいる。およそ220gのボリューム満点な豚バラ軟骨を、ご飯が進むこってりとした甘辛ダレと絡め、丼の上に豪快に盛り付けました。とろりと絡む玉子と豪快な盛り付けがたまらない一杯だ。
〇豚バラなんこつ丼 950円(税込1,045円)
■人気メニューが定番化！グランドメニューがリニューアル
11月21日(金)より、グランドメニューをリニューアルする。
看板メニューの「肉めし」 に加え、これまで期間限定メニューで販売し、人気No.1を獲得した「ホルモン」を使ったカテゴリーや、肉めし岡もと特製の割り下ですき焼き風に仕立てた「牛すき」カテゴリーが新たに定番メニューとして登場する。
丼ものだけでなく、ご飯とたまごスープが付いた定食メニューも充実。ランチやディナー、テイクアウトなど、様々なシーンで楽しめるラインナップとなった。
＜代表メニュー＞
〇牛ホルめし 840円(税込924円)
〇合い盛り牛ホルめし 940円(税込1,034円)
〇牛すきめし 980円(税込1,078円)
〇特牛すきめし 1,180円(税込1,298円)
〇その他メニュー
