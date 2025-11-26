ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、8年目を迎えるポケモン（東京都港区）とのコラボキャンペーンを展開中。11月26日からは、「ミスドネットオーダー」での予約注文限定ドーナツ「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」の受け渡しが開始しています。

【画像】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「メタモンのドーナツツリー」の“再現度高すぎ”ビジュアルです！

SNS「やっぱり個体差すごいwww」

今年のコラボでは、上から見るとモンスターボールそっくりのポケモン「タマゲタケ」をモチーフにしたドーナツをはじめ、限定商品やグッズを11月5日から数量・期間限定で発売しています。

「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、人気のドーナツをひとくちサイズにした「ドーナツポップ」に「メタモン」がまぎれている姿をイメージした商品。「メタモン」はイースト生地をストロベリーチョコでコーティングし、目と口はチョコレートで表現。土台部分は、オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームを絞っており、ドーナツポップをディップして楽しむこともできます。価格は648円（税込み、テイクアウトのみ）。

愛らしいビジュアルで人気の高い「メタモン」の登場に、発表直後から盛り上がりを見せていたSNS。早くも商品を受け取った人たちからは「メタモン受け取りに行ってきた！かわいい」「メタモンお迎えしたよ〜」「メタモン受け取りに行ってました。うーーーん最高だな」といった“捕獲報告”のほか、「やっぱり個体差すごいwww」「タイムラインにいろんなメタモンがいて楽しい」「検索して個体差の違いを楽しんでいる」「メタモンの個体差かわいい」「それぞれかわいい個体差ありそうね！！」など、毎回話題になる“個体差”を楽しむ声も多く上がっています。

同商品は「ミスドネットオーダー」で、受取前日までの予約注文限定で購入できます。予約注文は12月24日まで、商品の受け渡し期間は12月25日まで（なくなり次第終了予定）。なお、受け取り当日の注文は不可。「ミスドネットオーダー」実施店（一部ショップを除く）で販売中です。