¡Ö²ò¸Û¤ËÃÍ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×ËÜ¿Í¤âØãÁ³¡ÄÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¡ÈÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÅÓÃæ¸òÂå¡É¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡ª»Ø´ø´±¤Î²òÇ¤ÏÀ¤Þ¤ÇÉâ¾å¡ÖÍý²òÉÔÇ½¡×¡Ö²¼¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÅÓÃæ¸òÂå¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤Ï¡¢¸½ÃÏ11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢23Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢71Ê¬¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ª¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£´¿³È½¤«¤é¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢Ìµ¾ð¤È¤â¸À¤¨¤ëºÓÇÛ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£27ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ËçÌÜ¤ò¤â¤é¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÄÃæËÜ¿Í¤â¤µ¤¹¤¬¤ËØãÁ³¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ºÓÇÛ¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLEEDS UNITED NEWS¡Ù¤Ï11·î24Æü¡¢¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¥ê¡¼¥º»Ø´ø´±¤Î·èÃÇ¤òÈãÈ½¤·¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸åÈ¾¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Áª¼ê¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤è¤¦¶«¤ó¤À¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¿¥Ê¥«¤¬¸òÂå¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤À¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤ò»Ä¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Âå¤ï¤ê¤ËºÇ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿MF¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ê¥«¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤À¤±¤À¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²òÉÔÇ½¤À¡£¸åÈ¾¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥Ê¥«¤ò¸òÂå¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡Ö»ä¤Ï¤è¤¯¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¿¥Ê¥«¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡Ë¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤ò80Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï²ò¸Û¤ËÃÍ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ê¥«¤ò²¼¤²¤Æ¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤ò10ÈÖ¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢ÅÄÃæ¤ò²¼¤²¤¿¸å¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
