1.2リッターエンジン搭載で300馬力！ 最新「クーペSUV」がスゴイ！ 「ハリアー」サイズの流麗ボディ＆“個性的ライト”採用！ ハイパワーな「四駆仕様」も魅力のルノー「ラファール」欧州仕様って？

「疾風」の名を冠した新世代クーペSUV

世界の自動車市場では、電動化とハイブリッド化がますます加速しており、小型エンジンでも電動パワーとの組み合わせによって高出力を実現するモデルが増えています。

こうした流れは、昨今人気のSUVカテゴリにも広がりつつあり、その一例として今回ご紹介するのが、ルノーの新世代クーペSUV「ラファール」です。

【画像】超カッコイイ！ これが“1.2リッター300馬力”の最新「クーペSUV」です！（30枚以上）

国内ではまだ正式に販売されていませんが、そのデザインや技術力は、日本のSUVファンにとっても大いに注目すべき存在となっています。

流麗なクーペボディに特徴的なLEDライト類がカッコイイ！

ラファールは2023年6月に発表され、欧州市場を中心に展開されているモデルです。

その名前は1930年代にルノーが航空機向けエンジンを手掛けていた時代に由来し、フランス語で「疾風」を意味します。

その名にふさわしく、ラファールは空気を切り裂くような流麗なデザインと、俊敏な走行性能を兼ね備えています。

全長4710mm×全幅1866mm×全高1613mm、ホイールベース2738mmと、日本で人気のトヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベース2690mm）と同程度のサイズ感で、日常の街乗りから高速道路まで扱いやすいボディを実現しています。

外観デザインはルノーの新しいデザイン言語を全面的に採用しており、未来的でありながら力強さを感じさせます。

フロントにはシャープなLEDヘッドライトと矢印形のデイタイムライト、特徴的なグリルが配置され、ダイナミックな印象を与えます。

サイドビューではクーペSUV特有の低く流れるルーフラインを描きつつ、ショルダーラインと大径ホイールによって存在感を強調しています。

リアはライトシグネチャーと彫刻的な造形が融合し、スポーティさと洗練を両立。停車中であっても、まるで風を切るような躍動感を感じさせます。

ボディカラーは「ダイアモンドブラック」「シャドウグレー」「マットサテンシャドウグレー」「アークティックホワイト」「サミットブルー」「マットサテンサミットブルー」の6色が用意され、サイドミラーやバンパー下部のカラー変更で個性的なカスタマイズも可能です。

内装は最新のコネクティビティを備えたコックピットが特徴です。大画面ディスプレイと直感的な操作系により、運転者はもちろん同乗者も快適な体験を得られます。

シートや内装材にはリサイクル素材が用いられ、環境への配慮と高級感が両立しています。

室内空間は広々としつつ、クーペSUVらしい包まれ感も演出され、アンビエントライトや上質な仕立てによって、走行時だけでなく停車時にも特別な空間が広がります。

安全面でもラファールは充実しており、12種類のドライバーアシスト、13種類のセーフティアシスト、7種類のパーキングアシストを搭載した計32種類の先進機能により、ドライバーの負担軽減と事故リスクの低減を図っています。

グレード展開は「techno」「techno esprit Alpine」「iconic esprit Alpine」「atelier Alpine」の4タイプで、それぞれ装備やデザインの差異があります。

最大の特徴はルノー独自の「E-Techハイブリッドシステム」です。1.2リッター3気筒ガソリンターボエンジンと電気モーターを組み合わせたこのシステムは、2種類のパワートレインを用意。

前輪駆動でシステム最高出力200PSを発揮する「E-Tech full hybrid 200」と、四輪駆動で300PSを誇るプラグインハイブリッド「E-Tech 4WD 300」です。小排気量ながら高出力を実現し、環境性能と走行性能を両立させています。

そんなラファールの価格は3万7195ユーロ（約666万円）から4万6495ユーロ（約832万円）です。