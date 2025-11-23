¡Ú¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ 2¡Û¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬ABC-MART¤ËÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º¤¬¡¢¸ø³«ÆüÆ±Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êABC-MART°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿27ÅÀ¡Ë
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ 2¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤¬Àä»¿¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô ¡É¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥Ø¥Ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ÈÈéÆù²°¤Ê¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ë¥Ã¥¯¡½ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤¬º£»î¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡×¤Î ¡ÉÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¡É ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¡×¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¸¥å¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë¥¸¥å¥Ç¥£¤¬·¿²¡¤·¤µ¤ì¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¤¬·¿²¡¤·¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯Æü¤â¡¢¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¤°ìÊâ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
