¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥âÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÆüËÜºÇÂ®¥ì¡¼¥¹¤Ç²÷µó¡ÖÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡× °Û¿§¤ÎÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÎÞ¤Î½éV
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÛÂè10Àï ¡Ê·è¾¡11·î23Æü¡¿Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¶¯¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢½éV·è¤á¤¿¶Ã°Û¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¹ÓÅ·¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÂè10Àï·è¾¡¤¬Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥ª¥ª¥à¥é¡¦¥Õ¥é¥¬¡ÊPONOS NAKAJIMA RACING¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼«¿È½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ÏÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¤ßÎë¼¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ÛÎã¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î¤Ê¤¤19¼þ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª2°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥¬¤Ï¡¢±Ô¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ÎËÒÌîÇ¤Í´¡ÊDOCOMO TEAM DANDELION RACING¡Ë¤Ë°ìµ¤¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤«¤éËÒÌî¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¸ò¤ï¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤Ï¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡¢ÃæÅè¸ç»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡ÈÂç³°´¢¤ê¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿27ºÐ¤Î¥Õ¥é¥¬¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¥ì¡¼¥¹¤Ç1ÅÙ¤â¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¡£2°ÌËÒÌî¤Ë1ÉÃ8º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥âÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä27ºÐ¤ÎÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î³§¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Ê¤«¡¢ÃæÅè¡Ê¸ç¡Ë¤µ¤ó¤¬µ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢°éÀ®¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ë¡¼¥È¡Ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î1°Ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ëº®ÆÙ¡£23Æü¸á¸å¤ÎºÇ½ªÂè12Àï·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÄÚ°ææÆ¡Ê116.5ÅÀ¡Ë¤«¤é¡¢ËÒÌî¡¢ÂÀÅÄ³ÊÇ·¿Ê¡¢´äº´ÊâÌ´¤Î4¿Í¤Þ¤Ç¤¬12.5ÅÀº¹°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëÂçº®Àï¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë