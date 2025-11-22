元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの木佐彩子が２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督との２ショットをアップした。

ワールドシリーズ連覇の指揮官とは、夫の楽天・石井一久ＧＭが現役時代にチームメートだった間柄。「今週は嬉しい再会」と題し、「２００２から２００４までＬＡ ＤｏｄｇｅｒｓでチームメイトだったＤａｖｅ チームメイトとその家族は良い時も悪い時も共通のゴールに向かって長い時間を共にする友達というより家族に近い感覚です その中でも何かと寄り添ってくれたのがＤａｖｅでした」とつづった。

「その優しさは２０年たっても健在 現役時代の鋭いお目目はシーズンオフだからか優しいお目目になってましたぁ（気になる方は現役時代検索してみて下さいね笑笑）」と振り返り、「夫がＧＭや監督に就任する度に連絡をくれたりピッチャーライナーが直撃した時に頂いたＤａｖｅママのおにぎりは忘れられないＧｉｆｔです」とのエピソードも披露した。

「日本人トリオの日本魂がワールドシリーズの勝因だよとも言ってくれて純粋にとっても嬉しかったなぁ」と記した木佐。ロバーツ監督は１９日にイベントに出席するために来日。その後は故郷の沖縄県を訪問していた。