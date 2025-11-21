『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』第20話 「鍛冶屋はBBQの夢を見るか」あらすじ公開！
2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第20話の先行カットとあらすじが公開された。
「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は毎週火曜深夜24：00からテレ東系列にて放送中。放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
このたび、放送に向けて第20話「鍛冶屋はBBQの夢を見るか」の先行カットとあらすじが公開された。
観れば自然とお腹が空いてくる、ネットスーパーを駆使して作る絶品料理と思わず笑顔になれるひとコマが満載の、美味しい旅。放送をお楽しみに！
＜第20話「鍛冶屋はBBQの夢を見るか」先行カット＆あらすじ＞
たまには焼くだけの気軽な料理がしたいと、ムコーダはバーベキューグリルを特注で作ってもらえる鍛冶屋を探すことに。しかし、鍛冶屋のドワーフの主人たちは武器づくりに誇りを持っていて、なかなか話を聞いてくれず……。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
