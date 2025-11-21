『名探偵コナン』R160 元太がさらわれた！ ミニパトポリスの大追跡
アニメ『名探偵コナン』のR160「ミニパトポリス大追跡（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R160のあらすじはこちら。
＜R160「ミニパトポリス大追跡（デジタルリマスター）」＞
交通課の女性警察官である宮本由美と三池苗子は、デパート近くの道路で休憩をしていた。その時、乱暴な運転のワンボックスカーが脇を通過し、それを追いかけてコナン、光彦、歩美がやってくる。コナンたちはミニパトに駆け寄って、先ほどの車に元太がさらわれたと伝える。現場に残されていた、血の付いた目打ち。犯人たちの会話から宝石泥棒の可能性も出てきて！？ 絶体絶命の元太を救うため、ミニパトポリスの大追跡が始まる！
＞＞＞『名探偵コナン』R160の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
