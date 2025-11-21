マッケイン記者が見た大谷翔平「正真正銘のGOAT」

ワールドシリーズ連覇に貢献し、3年連続4度目のリーグMVPを受賞したドジャース・大谷翔平投手への賛辞が、今オフも止まりそうにない。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は「スポーツで歴史上最高傑作と言える選手です」と称賛の言葉を並べた。

マッケイン記者は同メディアの番組で、「彼（大谷）はフィールドで活躍しただけでなく、ロサンゼルスの街にGOAT（史上最強の称号）をもたらしたのです。この街はマジック・ジョンソン（レイカーズ）、コービー・ブライアント（レイカーズ）、レジー・ブッシュ（南カリフォルニア大学）、ウェイン・グレツキー（キングス）と、多くの偉大なアスリートを輩出してきました。でも（大谷がロサンゼルスの街に）もたらしたものは、史上初となる正真正銘のGOATです」と、プロスポーツが盛んなロサンゼルスでも“格が違う”存在だと主張した。

「（先ほど名前を挙げた人物や）サンディ・コーファックス（ドジャース）は、ポジションで最高の1人と議論されるような人たちですが、ショウヘイ・オオタニはそのスポーツで歴史上最高傑作と言える選手です」と、レジェンドとも一線を画する選手だとマッケイン記者が改めて強調するほど、大谷が残したインパクトは大きいようだ。

続けて、「二刀流をしながら、健康を維持し、ワールドシリーズやMVPを獲得し続ければ、彼は（ロサンゼルスだけではなく）MLBのGOATとして名を残すでしょう。ショウヘイ・オオタニが引退したら、ロサンゼルススポーツ史の偉大な選手リストに入るのではなく、個別のカテゴリに入るでしょう」と、大谷が米国で残した功績は現状のカテゴリーでは括れないと語った。

ロサンゼルスは「バスケットボールの神様」と称えられるマイケル・ジョーダンを輩出した街でもあり、「ショウヘイ・オオタニはジョーダン級の選手なんです」と世界中を魅了するスーパースターの名前を出して、大谷がメジャーで続ける活躍に賛辞を送った。（Full-Count編集部）