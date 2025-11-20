「私、坂口杏里はこの度離婚しました！」

女優・坂口良子さんの娘で、たびたび世間を騒がせてきた坂口杏里が、11月19日、自身のTikTokを更新。冒頭のように、どこか楽し気に離婚していたことを報告した。

「坂口さんは、今年9月、25歳上の一般男性と結婚し、専業主婦になったことを発表していました。その後、『NEWSポストセブン』のインタビューで、お相手は、自身が勤めていたガールズバーの客として来てくれた会社員だったことを明かしていました。交際期間はなく、遊ぶようになってから1週間ほどで坂口さんからプロポーズしたそうです」（芸能記者）

坂口といえば、結婚をめぐりトラブル続きだった時期がある。2022年6月、格闘家の福島進一と結婚を発表し、『一生一緒にいます。一生幸せな結婚生活を送ります』とラブラブな様子だったが、ほどなくして金銭トラブルや離婚騒動が勃発。離別や復縁を繰り返し、最終的には、2023年9月に離婚していた。

あれから約2年。今度こそ幸せを掴んだかのように思えたが、今回の動画で坂口は離婚を発表。また、隣に座る男性を「ビジネスパートナーであり、お友達です！」と紹介した。男性は、新宿二丁目にある店舗のオーナーであるとして、「このたび杏里ちゃんにここのママをしていただくことになった」などと説明していた。

離婚発表とママ就任発表が同時におこなわれるという、“カオス”な動画となったが、またもや早すぎる離婚となった坂口に心配の声も集まっている。

かつてはバラエティ番組で活躍していた坂口だが、セクシー女優デビューやホスト通い、半グレ集団との付き合いが取りざたされるなど、“お騒がせ”ぶりが目立つばかりだった。

「2023年に福島さんと離婚してからは、金銭的にも追い詰められていた時期があったようです。昨年12月頃、自身のInstagramのストーリーズで『今から助けてくれる方、dmください』『昨日のお金も、元々お財布に入っていたお金も盗まれました』と呼びかけ、心配を集めていました。それだけに、年上の一般男性との結婚に安堵する声もあったのですが……」（芸能記者）

今後の坂口の人生は、いったいどこへ向かうのか。