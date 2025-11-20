過去にも思慮に欠ける言動で何度も非難を受けてきたドイツのフリードリヒ・メルツ首相が、今度はブラジルをおとしめる発言で論争に巻き込まれた。

19日（現地時間）、dpa通信などによると、メルツ首相は13日、ベルリンで開かれた貿易カンファレンスで「先週ブラジルに一緒に行っていた記者たちに『ここに残りたい人はいるか』と聞いたが、誰も手を挙げなかった」とし「皆、あんな所からドイツに戻れることを喜んでいた」と述べた。

これに先立ちメルツ首相は、国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）を前に、7日、ブラジル・ベレンで開かれた気候首脳会議（サミット）に出席した。ブラジル北部のアマゾン熱帯雨林に隣接するパラー州ベレンは、リオデジャネイロなどの大都市に比べて発展が遅れた地域として認識されている。ブラジルは気候変動の直接的影響を各国に示すため、このアマゾン周辺の地で会議を開催したとされている。

メルツ首相の発言に対し、ブラジルは強く反発した。ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領は、メルツ首相がベレンで踊りに行ったり食を味わったりすべきだったとし、「そうすれば、ベルリンがパラー州やベレン市の10％の水準も提供できないことを知ることになっただろう」と話した。リオデジャネイロ市のエドゥアルド・パエス市長はX（旧ツイッター）にメルツ氏を名指しして「ナチス」「ヒトラーの浮浪児息子」と書き込んだが、その後削除した。

ドイツ政界でも「国際舞台で自ら恥をさらした」「ドイツ人は傲慢だという偏見を強めることになった」との声が上がり、メルツ首相の謝罪を求めた。現地メディア「シュピーゲル」は「メルツがブラジルで都市イメージ論争を引き起こした」とし「世界第3位の経済大国の政府首脳が、気候変動の影響と正面から闘っている都市を会議開催地に選んだ国に不満を述べたのは、明らかに無礼なこと」と指摘した。

しかし、シュテファン・コルネリウス連邦政府報道官はこの日、「メルツ首相は、我々が世界で最も美しい国の一つに住んでいると語った」とし「ブラジルも美しい国だが、若干の順位をつけたもので、非難されることではないと考える」と反論した。

メルツ首相は過去にも失言によって何度も厳しい批判を受けたことがある。ウクライナ戦争初年の2022年には、ウクライナ人が避難民の福祉給付を受けるためにドイツと母国を行き来しているとして、これを「社会的観光」と呼んだ。

先月には移民を指して「都市イメージにこの問題が依然として残っている」と述べた。釈明を求める記者に対しては「娘がいるなら、私の言ったことが何を意味するか一度聞いてみるといい」と言い返し、移民強硬政策に女性を利用しているという指摘を受けた。この発言によってドイツ全土で糾弾デモが起きたこともある。