テレビ東京の人気番組『あちこちオードリー』が、現在SNSをざわつかせている。

「千原ジュニアさんやジャングルポケット、佐々木久美さんが出演している、11月12日の放送回が、なぜか動画配信サイトで “お蔵入り” されているんです。

TVerでは、当初見逃し配信がおこなわれていたようですが、14日には《都合により、11月12日（水）放送分 テレ東「あちこちオードリー」は配信を停止しました》と告知されました。

出演者にトラブルがあったのか、流すとマズいエピソードが出てしまったのか、まったく別の問題が起きたのか……。突然の配信停止に、視聴者からは戸惑いの声があがっています」（芸能記者）

Xでは、視聴者たちが、配信停止の理由を予想する投稿が相次いだ。

《あちこち配信停止になったんだ。太田さんの話って言われてるな》

《あちこちオードリーのTVer配信ないのって、太田さんが言ってたアカウントの問題なの？》

《あちこちオードリー配信停止になってる デスドルより千原ジュニアのエピソードトークが危うかった気はする》

指摘が多かったのは、千原ジュニアのエピソードだ。妻が出産時に緊急搬送され、緊迫しているなか同意書などの書類にサインをしていると、主治医から「この本にもサインしてください」とジュニアの著書を差し出されたという話だった。

もう一つ指摘されたのは、ジャングルポケット・太田博久が、近ごろXで有名になっている “暴露系インフルエンサー” の「DEATHDOL NOTE」を話題に出したことだ。

直接名前こそ出さなかったが、「デスノートをフォーマットにしている芸能人の暴露アカウント」と言及。真偽不明の暴露ネタを次々投下し、各所から問題視されているため、配信停止に至ったのかと予想する声があった。

「今のところ、テレビ東京からの説明はありません。発表にあった『都合』というのが何を指すのか、憶測が広まっている状態です。ただ、見逃し配信の動画が “お蔵入り” になるような状況はあまり例がありません。

しかも、放送自体が中止されたわけではなく、見逃し配信だけが見合わされているため、“答え合わせ” が加速している状況です」（同）

はたして、ネット上で囁かれる憶測は正しいのか。テレビ東京に問い合わせたところ、「番組内容の一部に確認するべき箇所があったため、一時配信を停止しています」との回答が寄せられた。

見逃した視聴者のためにも、今後、再配信されるといいのだが……。