「子供の将来より献金が大事」…！山上徹也被告の”母親証言”で判明、旧統一教会への「多額献金」で「家庭崩壊」するまで

安倍晋三元首相銃撃事件の裁判員裁判で弁護側の証人として法廷に現れた山上徹也被告の母親。家庭崩壊を招いた多額献金について母親が語ると、山上被告は険しい表情を浮かべていた。

前編記事『山上徹也被告の母が証言…多額献金の“きっかけ”となった「旧統一教会・ビデオセンター」で告げられた「衝撃の言葉」』に引き続き、法廷で明かされた母親の証言を詳報する。

2000万円の献金は「神様が電話した」

2025年10月28日から続く、山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判。2025年11月13日に行われた第7回公判では、山上被告の母親・Yさんの証人尋問も行われた。

証言台は衝立で覆われていたため、Yさんの姿は見えなかったが、声が高く、関西弁でハキハキとしゃべる女性の声が法廷に響いた。

山上被告の母親が公の場で語るのは初めてのことだけに、傍聴席もどこか緊張した空気が漂っていた。

山上被告の母・Yさんは、旧統一教会に入信した直後の1991年8月末ごろ、2000万円を献金した。

弁護士「7月に出会って、8月にはなぜそんな高額献金を？」

Yさん「夫が自殺して、負債もあって、息子も失明、開頭手術をしました。元々宗教や哲学を読んでいて、浄財することを知っていた。『献金をしませんか』といわれて献金した」

献金を促したのは、ビデオセンターにいた旧統一教会信者だという。

「元々どれくらいがいいかな、と考えていたときに2000万円と考えていたのでその金額がぴったりだった。『神様が電話したのか』と思った。びっくりした」

事前の会話や家族構成、保険金などの事情から「出せる金額」を読み取られていた可能性が高い。だが、Yさんには、それが“啓示”のように感じられたのだろう。

献金すれば息子の命が助かる

さらに翌年の3月には3000万円を献金。わずか数ヵ月で5000万円を差し出したことになる。Yさんは次のように、その理由を述べている。

「2000万円は（献金しようと）思っていて、3000万円は夢にも思っていなかった。恐れ、震えというか、『これは何だろう（と感じた。止めるには）献金かもしれない』と思った。Sの眼球が脱落してしまい、その治療のときに仏壇の夫と母に祈っていたところ、寝てしまいました。目が覚めたら目の前に母が現れた。そうした経験があったので、見えない世界のことを否定するのではなく、あるのだろうと思ったんです」

中でもSさんの病気は、献金の判断に大きな影響を与えていた。否定すれば命を危うくするかもしれない――そうした恐れや不安を抱えたYさんは、ためらいなく大金を差し出していった。

「5000万円払えば（長男の命が）助かると思いました。私自身が信じて、命とおカネだったらどちらが大事か。教会の人から言われたわけじゃない。命が亡くなったらしょうがない。ほかの子どもには申し訳ないが、守りたかった」

だが、「申し訳ない」という感情が、当時、具体的に子どもたちの生活や将来に向けられることはほとんどなかったという。旧統一教会の勧誘や”霊感商法”的な勧めに従い、壺や絵画も次々に購入していった。

Yさんの資金源となったのが、約6000万円あった夫の生命保険だった。5000万円の献金のほか、高額な商品の購入や活動につぎ込んでいった。

夫の供養のため、献金を促される

山上被告が中学校に進学するころには、すでにYさんの活動はだいぶ深いものとなっていた。3人の子どもたちを置いて韓国に渡航したり、床の間に旧統一教会の壺や絵画を飾ったことから、同居していた父親（山上被告の祖父）から「出ていけ」とまで言われたという。

「『いかんとけ』と父親から言われても、厳しく言われていない、と受け止めてしまった」（Yさん）と、渡韓を辞めなかった。挙句の果てにはYさんは父親の不動産を勝手に売却し、献金に充てようとしたこともあった。当然ながらYさんの父親は激怒、大騒ぎになった。

家族や子どもたちよりも旧統一教会へ“信仰”を優先し続けるYさん。渡韓中の子どもたちの世話は祖父が担った。だが、まだ幼い子どもたちにとってはネグレクト同然の状態だった。ついに祖父は孫たちに対して包丁を向け「（娘の）育て方が悪かった」とYさんのことを責めた。さらには土下座までして「出て行ってくれ」と孫たちに懇願するところまで家族関係は壊れていった。

それでもYさんは信仰を手放さなかった。

弁護士「Sさん、徹也さんが子どものころに、なぜ高額な献金したのですか？」

Yさん「よくわからないですが、夫の供養と言われ、1000万円くらい出しました」

弁護士「旧統一教会の人からは何て言われたのですか？」

Yさん「供養したらどう？と言われました。夫は自殺していますので、そういう場合はあの世では苦しいと聞いていたので、そうしました」

しかし、夫が亡くなったのは80年代。当時はすでに90年代も半ばになっていた。

Yさん「供養が済んでいるとは思っていましたが、あの世の苦しさは何回もやったから消えると思っていた。供養というのは、その人がなにに苦しみ、なにをしたかったのかを探し求め、本人を慰め、慰めるものだと考えていました」

4000万円をさらに旧統一教会に献金

この時期、一家の収入は表面的には安定していた。Yさんの父親は会社を経営しており、生活費もすべて負担していた。Yさんもこの会社の役員として給料を受け取り、夫の遺族年金も受給していた。

本来であれば生活に困ることもなければ、進学を迷うこともない。適切な医療も受けられる、裕福な環境だった。

Yさんの父親は依然として娘の宗教活動に反対をし続けていた。だが。1998年に突然死する。反対する存在がいなくなり、Yさんの歯止めが一気に外れていく。

弁護士「（父親は）1998年10月3日が命日ですよね。山上さんが高３の秋ですよね」

Yさん「そうです」

弁護士「（父親が）亡くなった後、どんなことをしましたか？」

Yさん「家を売って（旧統一教会に）献金をしようと思った」

最初に父親の会社の事務所を売却して、事業をたたんだ。さらに家族が住む自宅も売った。そこで得た約4000万円も、すべて献金に充てたという。

それでもYさんは旧統一教会の信者や教会から献金を「強要されたわけではない」と主張する。

「父が亡くなったその日は教会のお祝いの日でした。これは献金しなくてはならないと思った。神様の意図があると思ったんです」

子どもの進学よりも献金

Yさんの父親はこうなることを見越して、生前に遺言書を準備しようとしていたという。資産の受取人は山上被告ら孫3人にするつもりだったとみられるが、完成を待たずに急逝した。

Yさん「想像では孫にすべてを残そうとしていたと思います。M（山上被告の妹）から父が『子ども（孫）たちに残そうと思った』と話していたのを聞きました」

弁護士「その財産を子どもたち3人に残そうとは思わなかったのですか？」

するとYさんはためらいながら「そう思ったこともありますが、（父は）遺言を書く前に亡くなったので。金しないといけないと思ってしまいました」と答えた。

自宅だけは残そうとしていたというが、子どもたちとの関係はすでにギクシャクしており、追い打ちをかけるようにSさんが「死にたい」と打ち明けるようになった。そのため、Yさんは「献金しないといけない」と思い込んでしまった。

こうして財産も住む家も職も失った。山上被告は当時高校生。母親の暴走を止める術はなかった。

この時期のYさんの行動について、弁護人の表情も曇った。

語気を強めながら、「亡くなった時の行動を理解しがたいです。Sさん19歳、徹也さん18歳、Mさん14歳、進学を考える時期ではないか。今、財産を失うと進学など将来を考えていなかったのか」と問うた。するとYさんは「何か道があると思った」と言い放った。

弁護士が「進学の時期ですよ？」と重ねると、Yさんは「とにかくそれよりも献金することが大事だと思った」ときっぱりと告げた。

弁護士「子どもたちの大学進学について、意味を感じなかったのか」

Yさん「私自身、大学に行ってもそれについての価値は見いだせなかった。夫も亡くなった。学校よりも生きる意味があり、元気で明るくやってほしい思いだった」

“信仰”という大義を掲げたYさんの行動に、家族は長年振り回されてきた。だが、その背景には夫の自殺や長男の病気、病気で家族・親族を相次いで亡くした、不幸と喪失が折り重なっていたことも事実だ。しかし、その痛みにつけ込み、旧統一教会は“救い”を装って近づき、多額の献金を繰り返させていった構図が浮かび上がった。

この日の公判はここで閉廷となった。山上被告は、一度も母親のほうを見ることはなく、終始落ち着ない様子で、視線をさまよわせていた。

旧統一教会は家族を救うどころか、破滅へ追い込んだ。そして、山上被告は銃を手に取り、安倍氏の命を奪った――。事件は宗教により「一つの家庭が壊れていったこと」を、突きつけている。母親・Yさんの証人尋問は11月18日も続く。

さらに『「私の母も霊感商法にハマって…」安倍晋三元首相殺害事件の初公判、傍聴に訪れた「山上徹也を応援する人」の本音』も読む。

【さらに読む】「私の母も霊感商法にハマって…」安倍晋三元首相殺害事件の初公判、傍聴に訪れた「山上徹也を応援する人」の本音