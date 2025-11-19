親友の「不倫やめたい」に同情した私が、SNSで目撃した”ありえない真実”【ママリ】

親友のツラい告白

ある日、親友のサオリが不倫していると聞かされたアキ。動揺しつつも、本気で悩み、苦しんでいるサオリに同情します。





親友のために！全力でサポートする日々

「新しい 出会い がなく、ふん切りがつかない」ともらすサオリ。そこでアキは、 マッチングアプリ での新しい 出会い を提案します。

最初は、新しい出会いを探すため、前向きに行動していたサオリ。ですが、いつしか消極的な態度を示すように…。本当に合わないのであれば仕方ありませんが、何度もことわる様子から、新しい相手を積極的に探しているようには感じられません。



アキは、少しずつ不信感を抱き始めます…。

偶然、SNSで目にしたものにショック

サオリの新しい出会いに向けた意欲が感じられなくなり、私の中で募っていたモヤモヤは、ある日、確信へと変わりました。



私は、何気なくスマートフォンでSNSを開きました。タイムラインには、友人たちの楽しそうな写真が並んでいます。その中に、サオリの投稿を見つけました。それは、旅行先で撮ったような、美味しそうな食事の写真でした。



「＃幸せ ＃最高の休日 ＃いつもありがとう」



添えられたハッシュタグと、幸せそうに微笑むサオリの笑顔。その投稿を見た瞬間、私の心臓がドクンと鳴りました。



「いつもありがとう」



その言葉は、誰に向けられたものなのだろう。まさか、とは思ったものの、私の脳裏に浮かんだのは、不倫相手の男性の姿でした。投稿された写真には、サオリ一人だけが写っていました。顔が映らないように、料理の写真を撮ったり、風景の写真を載せたり。でも、それが、余計に怪しさを際立たせていました。



私は、サオリが新しい相手を見つけるために活動していると思っていた。もう不倫はやめたい、と悩んでいたはず。なのに、私の知らないところで、不倫相手と旅行に行っていた？そう思うと、ショックで言葉が出ませんでした。

サオリが本気で悩み、苦しんでいたからこそ、アキも全力でサポートしていました。それなのに、アキの知らないところで、不倫関係を続けていたなんて…。



このあと、決定的な投稿を見て、アキはサオリを問い詰めます。すると、あっさりと不倫関係を続けていることを認めたのです。そんなサオリに対し、アキは絶縁を宣言。不倫を続けた結果、サオリは大切な親友をうしないます。



その後、サオリは不倫が相手の妻にバレ、慰謝料を請求されます。さらには、相手の男性にも振られてしまい、すべてをうしないます…。本気で心配してくれる友人の言葉を聞かず、自業自得の結果を招いてしまいました。

