親友の「不倫やめたい」に同情した私が、SNSで目撃した”ありえない真実”【ママリ】
アキは学生時代からの親友・サオリから、「不倫をしている」と告白されます。ただ、本気で幸せになりたいと思っているサオリは、「こんな関係やめたい」と悩んでいる様子。アキはサオリの言葉を信じ、新しい出会いを提案。親友のために奔走しますが…。不倫をする親友との関係を描いた作品『不倫をやめない友人』をダイジェスト版でごらんください。
ある日、親友のサオリが不倫していると聞かされたアキ。動揺しつつも、本気で悩み、苦しんでいるサオリに同情します。「新しい出会いがなく、ふん切りがつかない」ともらすサオリ。そこでアキは、マッチングアプリでの新しい出会いを提案します。
最初は、新しい出会いを探すため、前向きに行動していたサオリ。ですが、いつしか消極的な態度を示すように…。本当に合わないのであれば仕方ありませんが、何度もことわる様子から、新しい相手を積極的に探しているようには感じられません。
サオリが本気で悩み、苦しんでいたからこそ、アキも全力でサポートしていました。それなのに、アキの知らないところで、不倫関係を続けていたなんて…。
「ねぇ、アキ。私ね、今付き合ってる人がいるんだけど、その人、結婚してるんだ」
久しぶりにカフェで会った親友のサオリから、そう告げられた時、私は自分の耳を疑いました。アキ、30歳。学生時代からの親友で、昔からいつもそばにいてくれた、私にとってかけがえのない存在です。サオリも同じく30歳。互いに独身で、まさかそんな話を聞くなんて思ってもいませんでした。
「え…どういうこと？」
問いかけると、サオリは少し俯いて、ポツポツと話し始めました。その相手とは、もう5年ほど関係が続いていること。既婚者だとは知っていたけれど、最初はそこまで深く考えることなく関係を持ってしまったこと。そして、最近になって、このままではいけないと思うようになった、と。
「こんな関係、もうやめたいんだ。でも、なかなか踏ん切りがつかなくて…」
サオリの瞳は潤んでいて、心から悩んでいるように見えました。私は、親友の苦しみを前に、彼女を責める気にはなれませんでした。むしろ、こんな辛い状況を一人で抱え込んでいたのか、と胸が痛みました。
「サオリ、一人で悩まないで。私にできることなら何でも相談して」
私はそう言って、彼女の手を握りました。サオリは「ありがとう、アキ」と、少しだけ安心したような顔をしました。
親友のツラい告白
ある日、親友のサオリが不倫していると聞かされたアキ。動揺しつつも、本気で悩み、苦しんでいるサオリに同情します。
親友のために！全力でサポートする日々
サオリが「結婚相談所に登録して、抜け出したい」と決意してから、私は全力で彼女の相談に乗る日々を送っていました。マッチングアプリの登録を手伝ったり、メッセージのやり取りについてアドバイスをしたり。まるで自分に彼氏ができたかのように、嬉しくて仕方ありませんでした。
「この人、素敵な人だね！」
「デートの約束したよ！」
サオリからの報告に、私は「やったね！」と自分のことのように喜びました。しかし、その喜びは、長くは続きませんでした。
初めてのマッチングから数週間後、サオリから連絡が来ました。
「あのさ、アキ。この前の人、やっぱり断ろうかな…」
「え、どうして？すごく良い人だって言ってたじゃない」
私の問いかけに、サオリは次々と理由を並べ始めました。
「なんかさ、メッセージの文章がちょっと癖があって…」
「写真よりも実物の雰囲気が違ったかも…」
「話してみたら、なんかちょっと違和感があって…」
一つ一つは些細なことかもしれません。しかし、サオリは、マッチングしてデートにまで進んだ相手に、何かと理由をつけては、お断りするばかりでした。
「サオリ、せっかく新しい出会いがあったのに…」
「もう少し、話してみたらどうかな？」
私がそう言っても、彼女は
「でも、なんか違うんだよね」
と、聞く耳を持とうとしません。
最初は、新しい出会いを探すため、前向きに行動していたサオリ。ですが、いつしか消極的な態度を示すように…。本当に合わないのであれば仕方ありませんが、何度もことわる様子から、新しい相手を積極的に探しているようには感じられません。
アキは、少しずつ不信感を抱き始めます…。
偶然、SNSで目にしたものにショック
サオリの新しい出会いに向けた意欲が感じられなくなり、私の中で募っていたモヤモヤは、ある日、確信へと変わりました。
私は、何気なくスマートフォンでSNSを開きました。タイムラインには、友人たちの楽しそうな写真が並んでいます。その中に、サオリの投稿を見つけました。それは、旅行先で撮ったような、美味しそうな食事の写真でした。
「＃幸せ ＃最高の休日 ＃いつもありがとう」
添えられたハッシュタグと、幸せそうに微笑むサオリの笑顔。その投稿を見た瞬間、私の心臓がドクンと鳴りました。
「いつもありがとう」
その言葉は、誰に向けられたものなのだろう。まさか、とは思ったものの、私の脳裏に浮かんだのは、不倫相手の男性の姿でした。投稿された写真には、サオリ一人だけが写っていました。顔が映らないように、料理の写真を撮ったり、風景の写真を載せたり。でも、それが、余計に怪しさを際立たせていました。
私は、サオリが新しい相手を見つけるために活動していると思っていた。もう不倫はやめたい、と悩んでいたはず。なのに、私の知らないところで、不倫相手と旅行に行っていた？そう思うと、ショックで言葉が出ませんでした。
サオリが本気で悩み、苦しんでいたからこそ、アキも全力でサポートしていました。それなのに、アキの知らないところで、不倫関係を続けていたなんて…。
このあと、決定的な投稿を見て、アキはサオリを問い詰めます。すると、あっさりと不倫関係を続けていることを認めたのです。そんなサオリに対し、アキは絶縁を宣言。不倫を続けた結果、サオリは大切な親友をうしないます。
その後、サオリは不倫が相手の妻にバレ、慰謝料を請求されます。さらには、相手の男性にも振られてしまい、すべてをうしないます…。本気で心配してくれる友人の言葉を聞かず、自業自得の結果を招いてしまいました。
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）