小泉進次郎、割り箸が…昼食のカップ麺に再注目「大臣の覚悟を見た」「全然嫌な感じではない」
小泉進次郎防衛大臣が、13日に自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが、9万いいねを超える大反響となっている。
【写真】割り箸、うまく割れず（笑）汁が飛びそうなカップ麺を食べる小泉進次郎
話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺、おにぎりを食べる姿を見ることができる。
これにネット上では「これか 今度買ってみよう」「農林水産大臣の時には地域の美味しい食べ物を、防衛大臣になった今は海軍カレーグルメを食べてSNSにアップしてる進次郎、ほんとすこ」「メシよりおぼんの方が高そう」。
「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺 割り箸は割るの失敗してる でも「お盆」がある この一点に隠しきれない貴族感が漂う でも全然嫌な感じではない」などと話題になり、18日現在では6300リポスト、9万いいねの大反響となっている。
