　小泉進次郎防衛大臣が、13日に自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが、9万いいねを超える大反響となっている。

【写真】割り箸、うまく割れず（笑）汁が飛びそうなカップ麺を食べる小泉進次郎

　話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺おにぎりを食べる姿を見ることができる。

　これにネット上では「これか　今度買ってみよう」「農林水産大臣の時には地域の美味しい食べ物を、防衛大臣になった今は海軍カレーグルメを食べてSNSにアップしてる進次郎、ほんとすこ」「メシよりおぼんの方が高そう」。

　「白ワイシャツにカレーラーメンとは　なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た」「食ってるのはコンビニおにぎりカップ麺　割り箸は割るの失敗してる　でも「お盆」がある　この一点に隠しきれない貴族感が漂う　でも全然嫌な感じではない」などと話題になり、18日現在では6300リポスト、9万いいねの大反響となっている。