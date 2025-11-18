お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が17日深夜放送の日本テレビ「夜明け前のPLAYERS」に出演。魔の2013年を振り返った。

13年3日末日付で所属事務所・松竹芸能との契約解除が発表された当時を回想。「辞めるって言って、最後社長とご飯に行って。めっちゃいい焼き肉屋に連れて行ってもらって。社長に“辞めます”って言ったら、“オマエら、俺は好きやったけどなあ。個人的には応援してるわ”って言われた」という。

「焼き肉屋出て社長見送って、ブクロと“マジで円満退社やな。円満中の円満やん！あんなに何回も応援してるって言ってくれたで」と喜んだ翌日、「松竹芸能から“これ以上彼らの活動を支えることが不可能”って発表されて。めっちゃ怖い文章やん。それでお笑い界がピリついたというか…さらばってめっちゃ不義理したんや、みたいな。横並びの事務所もちょっと今さらばと絡むのやめとこか、って総スカン食らった」と明かした。

同年6月には、相方・東ブクロが先輩芸人の妻との不倫を報じられた。「凄いことやってる。絶対やったらあかんことをやってるけど…今思うと、正当化するつもりはないけど、芸人やな〜！と思う」と本音を吐露。「俺には絶対にでけへんけど、ちょっと憧れもある。（芸人になる前は借金をするなど自堕落な生活をしていた自身を）遙かに上回るクズが出てきた」と評したが、無所属となった年にスキャンダルも重な大ピンチに。仕事も信用も失い「何もかもなくなった」「テレビも何もない。ライブしか出てなかった」と苦笑いだった。