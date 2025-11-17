日清食品（東京都新宿区）が、「カップヌードル ビッグ」シリーズから「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」を11月17日から発売しています。

【画像】「謎肉が…大きい……！？」→これが《大玉謎肉》入りカップヌードル「謎肉ガーリックペッパー」です！

「ガーリックペッパーライス」の味わいをアレンジ

同商品は、“ガッツリ食べたいとき”のメニューとして男性を中心に人気の「ガーリックペッパーライス」の味わいを、「カップヌードル」流にアレンジした新商品。しょうゆスープにガーリックとペッパーをきかせ、鉄板で焼いたような香ばしさを加えることで、食欲をそそる味わいに仕上げているといいます。

具材には、通常の「カップヌードル」に入っている「謎肉」が約1.05倍サイズになった「大玉謎肉」のほか、「ガーリックペッパーライス」でおなじみのコーンとネギを組み合わせています。

同社は「ガツンとした刺激が楽しめる一杯を、ぜひご賞味ください」とコメントしています。

価格は271円（税抜き）。全国で販売中です。

「大玉謎肉」入りの新商品の登場に、SNSでは「うまそう」「にんにく好きなので気になる」「漢のカプヌきた」「おいしそ！」「謎肉とガーリックペッパーの組み合わせ、これは絶対食べる」など、期待の声が多く上がっています。