15日から日韓戦、井端監督も警戒するアン・ヒョンミン

野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦う。14日、試合会場で両国が行った公式練習の場でも話題となったのが、ドジャース・大谷翔平投手のナ・リーグMVP受賞。現在の韓国の20代にとって大谷は、そして日本代表はどう見えているのか。

試合前日の14日、東京ドームで韓国代表は約2時間にわたって汗を流した。先立って行われた前日会見で、日本の井端弘和監督が名前を出して警戒したスラッガーがいる。今季韓国プロ野球でリーグ2位の打率.334を残したアン・ヒョンミンだ。

「韓国の記者の方から聞いて知りました。とても感謝していますし、侍ジャパンというとても強いチームの監督が私のことを知ってくださって、注目していると言っていただいたことで、より一層、自信を持って試合に臨めると思います」

筋骨隆々の体つきを誇る22歳は、こう言って敵将の評価を素直に喜ぶ。2023年のWBCで3大会連続の1次ラウンド敗退に終わった後、韓国代表は若返りに大きく舵を切った。待望の若き強打者は、現在の日本代表をこう語る。

「今の日本代表チームは、オオタニ選手をはじめとして、主軸がとても良い選手で構成されています。若い選手たちも刺激を受け、自身が抱いていた夢よりも高い目標を持って一生懸命やっているように見えるので、とても良いチームだなと考えています」

北京五輪金メダル時は6歳…認識する現実「いい成績を出せていない」

日本代表の中心に立つ大谷。「今はメジャーリーグ自体にとても憧れていて、そこでプレーしている日本の選手、韓国の選手、また中南米やその他の地域の選手たちも見て憧れているんです」というアン・ヒョンミンにとっても、ひときわ輝いて見える存在だ。

「僕ら韓国の選手だけじゃなく、世界の全ての野球選手に刺激を与えているんじゃないですか？」

2008年の北京五輪で、韓国は金メダルに輝き、日本は準決勝敗退に終わった。翌2009年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では両国が決勝で戦い、延長10回の末に5-3で勝った日本が世界一となった。

日韓の力が拮抗していた時代は、当時小学校に上がるかどうかという年頃だったアン・ヒョンミンたちにとって遠い記憶。だから現状を「私が少年時代にメディアで接した、北京オリンピックやその世代とは、はっきりと変わったと感じています」と冷静に受け止める。

「私たちが今、日本チームに対していい成績を出せていないことを知っています。韓国のファンの方々が寄せてくださる多くの期待に及ばない成績しか出せていない」と口にする一方で、自分たちの世代でこの力関係を変えたいとの思いも強い。

「全ての選手が当然、良い成績を出したいという気持ちはあります。私自身も、来年のWBCのためにもこの2試合が重要だと考えています。強化試合というよりは、本当にWBCの本戦ぐらい、それ以上に集中力を持って臨むのではないかと思います」

自身の目標に向かって、真っ直ぐ侍ジャパンに向かってくる韓国代表。その純な思いが突破口を開くかもしれない。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）