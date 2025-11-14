この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【進路が決まらない】夢もやる気もゼロな子供に親がやるべき対応３つ」という動画を公開。動画では、進路が決まらずやる気もわかない中学2年生の男子の母親から寄せられた相談を取り上げ、親がどんなサポートをすべきかについて解説した。



道山氏は、子どもが反抗期で成績も下がり、スマホばかり触り「将来の夢や行きたい高校が見つからないためやる気が出ない」という悩みに対し、「まず最初にチェックしてほしいのが“愛情バロメーター”です」と語る。愛情バロメーターとは「親の愛情が子どもに的確に届いているか」を示すもので、これが低いと気力がなくなり、反抗期が激しくなったりスマホ依存、夢が持てないといった症状が出てくるという。「子供とたわいもない話ができるか」「簡単なお願いを聞いてもらえるか」この2つの質問にイエスなら「愛情バロメーターは問題ない」、ノーなら「確実に愛情バロメーターが原因」と道山氏は指摘した。



対策として道山氏は、「子供が喜ぶことをして嫌がることをやめてみましょう。例えば、“勉強しなさい”は一旦やめる。ゲームの話をしたり、子供の好きな話題に寄り添うことで、親の愛情がしっかり伝わります」とアドバイス。仮に一時的に子どもの成績が下がっても「今は気にしないことが大事」「2年生の間に愛情バロメーターを上げて、3年生から受験対策をすれば全然間に合う」と強調した。



また、「愛情バロメーターが高いけれど夢が見つからない時は、“経験を増やすこと”がカギ」とし、様々な体験や親の趣味に子どもを誘って世界を広げてあげることを勧めた。「例えば、子供がゲーム好きなら関連イベントに連れて行く、親の好きな山登りや釣りに誘ってみる。ここから『仕事』や『進路』の選択肢も広がります」と述べ、「まず経験やきっかけを与えて、その上で3年生になったら学校見学を再開するのがベスト」としている。



最後に道山氏は「このチャンネルでは思春期の子育て相談を幅広く受け付けている」「公式サイトの無料相談フォームからいつでも相談してほしい」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。