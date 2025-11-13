「松本人志さん（62）の芸能活動は約1年11カ月ぶりとなりましたが、コンビの再始動にはまだ時間がかかりそうです」

こう語るのは芸能関係者。

11月1日、動画配信サービス「DOWNTOWN＋」がスタート。’24年1月から活動休止していた松本が生配信に登場したが、そこに浜田雅功（62）の姿はなかった。

「初回の生配信では松本さんが、浜田さんは当面出演しないと思わせるようなコメントを残していました。『DOWNTOWN＋』でコンビがそろった姿が見られるのかと思われていましたが……。

同サイトでは新規企画も随時配信されていますが、今のところ浜田さんはどれにも出演していません」（スポーツ紙記者）

松本の復帰の舞台とあって、大々的に始動した「DOWNTOWN＋」。しかし浜田はなぜ不在なのかーー。

前出の芸能関係者によれば、浜田は複雑な心境であるという。

「松本さんが復帰の場に配信サイトを選んだことには浜田さんも理解を示しており、相方として支えてあげたいという思いだそうです。しかしサイトへの出演には躊躇している理由もあるようで……。

そのひとつがテレビ局の存在。ダウンタウンはこれまで、あらゆるテレビ局とタッグを組んで番組を作ってきました。テレビ関係者との交友は深く、情に厚い浜田さんは彼らに強い仲間意識を持っています」

放送局とのつながりも密だが、それだけに浜田は悩んでいるというのだ。

「ダウンタウンが2人そろって配信に舵を切ることはつまり、テレビ業界に背を向けることになってしまうと浜田さんは懸念しているといいます。なかには浜田さんと40年以上の付き合いになる番組スタッフもいるそうですし、“ダウンタウンがテレビを捨てた”という印象を与えたくないようです。

そのため『DOWNTOWN＋』のスタートと同時に松本さんと出演するよりもベストなタイミングがあるはずだと、時期を探っていると聞いています」（前出・芸能関係者）

そしてもう1人、浜田の頭から離れない人物が。

「スピードワゴン・小沢一敬さん（52）のことをかなり気にかけているのです。

小沢さんは、松本さんが報じられた女性トラブルの関係者だったとされ、芸能活動を自粛することに。約1年11カ月もの間、表舞台に姿を現していません」（演芸関係者）

自粛生活のなかでも小沢は今年4月、慶應義塾大学の通信教育課程に入学。時間を有効活用しているようだが、

「小沢さんは一連の騒動で仕事を失った形になり、そのことを浜田さんはとても気にしているのです。“小沢の復帰のめどが立っていないのに『DOWNTOWN＋』に協力するのはまだはばかられる”といった思いも抱いているようです」（前出・演芸関係者）

松本も、小沢の今後を案じているようで……。

「『DOWNTOWN＋』の初回の生配信でも松本さんは“ここからいろんな人が復活できれば”と話していましたが、テレビに出演しづらくなったタレントの新たな活躍の場としたい意向があるようです。当然小沢さんもその一人。実際、小沢さんの復帰のための企画ができないか松本さんは検討しているともいいます。

しかし当の小沢さん本人が復帰には慎重な姿勢だと聞いています。ダウンタウンと小沢さんとでは所属事務所も異なるので、実現にはまだ時間がかかりそうです」（前出・演芸関係者）

となると、浜田が「DOWNTOWN＋」に登場する日はいつになるのかーー。

「松本さんと浜田さんは最近、頻繁に話し合いをしているそう。案件は、『DOWNTOWN＋』の今後、2人での共演のタイミング、小沢さんの復帰をどうやって後押しするか……。結成以来初めてといえるほど密に相談しているといいます。

もともとはお互いの連絡先を知らないというほどさっぱりとした関係でしたが、コンビとしての正念場だと考えているのでしょう」（前出・演芸関係者）

前出の芸能関係者は言う。

「浜田さんが『DOWNTOWN＋』に登場するのは、テレビ業界の仲間たちや小沢さんに顔向けできるようになってから。

しかしまだそうした状況が整わず、松本さんとの共演もいつになるかは未定で、各所との話し合いが続きそうです」

ダウンタウンのツーショットが見られるのは、まだ先になるのだろうかーー。