コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションした「2026年コメダの福袋」を、2026年1月1日から同月6日まで数量限定で販売。11月12日から全国の各店舗（一部除く）で、予約受付を順次開始しています。

【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これがコメダでおなじみのソファー柄になった「どむぞうくんキーホルダー」です！

SNS「ドムドムと！？」

両社のコラボは今回が初。コメダ珈琲店のソファー柄を再現した生地を一部に取り入れたバッグや、オリジナルデザインのドリップコーヒー、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品などが入ったセットが2種類ラインアップされています。

「寿（ことぶき）」は、「ソファー柄生地 横長バッグ」「ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー」「プレート2枚セット」「福袋オリジナルデザインドリップコーヒー（6杯分）」「コメダ特製小倉あん（300グラム）」「コーヒーチケット1冊」「コメ宝くじ付き新春スナックチケット（4枚つづり）」のセット。価格は8000〜8900円（以下税込み。店舗により異なる）。

「慶（よろこび）」は、「ソファー柄生地 スクエアバッグ」「ステンレスタンブラー」「福袋オリジナルデザインドリップコーヒー（6杯分）」「コどら」「しっとりクッキー」「コーヒーに合うバウム」「コーヒーチケット」「コメ宝くじ付き新春スナックチケット（3枚つづり）」のセット。価格は6000〜6900円。

また、福袋に入っている「新春スナックチケット」に記載された6ケタの通し番号で行われる抽選キャンペーン「コメ宝くじ」も実施。「どむぞうくんBIGぬいぐるみ」「コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー オリジナル文具セット」などの景品が、計2000人に当たります。当選発表日は2026年1月30日（予定）です。

全国の同店で販売。販売・予約受付の有無、開始・終了日などは店舗によって異なります。どちらの福袋も数量限定につき、なくなり次第終了です。

人気チェーン店同士のコラボ実現に、SNSでは発表後すぐ話題に。「ドムドムと！？」「何が起きているんだ」「まさかすぎるコラボ」「ドムドムとコメダのコラボとか最強すぎん？」「かわいい！」「これ欲しすぎる」「ソファー生地のどむぞうくんかわいすぎなんよ」「こめぞうくん……ってこと？」「ぬいぐるみ欲しいから寿を買おうかな」といった驚きや期待の声のほか、「今朝コメダモーニング行って予約した！楽しみ」「両方1個ずつ予約しました」「開店と同時に予約させていただきましたよ」「予約した！コメダの福袋は初なので楽しみ」など、早速の“予約完了”報告も続々と上がっています。