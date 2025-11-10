¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ¸³è¤ò¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾×·â¡×
¡Ò¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×¿Í»öÉ¾²Á¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿51ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È´ÉÍý¿¦¢ª¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ìµµ¤ÎÏ¾õÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö»õËá¤¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¿É¤¤¡£²È¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤¬ÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÔÆâ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÇÆ¯¤¯Æ£°æµ®Ç·¤µ¤ó¡Ê51ºÐ¡Ë¤Ï¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤ÇÉô²¼¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¡¼¥È´ÉÍý¿¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼è°úÀè¤ÎÇËÃ¾ÂÐ±þ¤äÍ»»ñ¶ÈÌ³¤¬·ãÁý¤·¡¢ÀÕÇ¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¡£¼¡Âè¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©Íß¤â¼º¤¤¡¢10kg¤ÎÂÎ½Å¸º¡£¤ä¤¬¤Æ·×»»¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾®³ØÀ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î´Á»ú¤âÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿50Âå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡¢ÁýÅÄÌÀÍø»á¤Ë¤è¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Øº£Æü¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½Çº¤ßÂ¿¤13¿Í¤ÎÃæÇ¯¤¿¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤Ï²¾Ì¾¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ö´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¿ô»ú¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Äó½Ð½ñÎà¤ÎÃ±½ã¤Ê·×»»¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÅÅÂî¤ò10²ó°Ê¾åÃ¡¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»ñÎÁ¤Ë¥ë¥Ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Éô²¼¤«¤é¡Ö¤Ç¤Ï30Ê¬¸å¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¿»þ²¿Ê¬¤Ê¤Î¤«½Ö»þ¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö¸µ¤Ï¤½¤³¤½¤³ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¡£¶ÐÌ³Àè¤Ç¤ÏÆ±Î½¤ò¤è¤¯¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÆü¤Ç¤â¡¢³°½Ð¤òÈò¤±¤ÆÄ«¤«¤éÁë±Û¤·¤Ë³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿©Íß¤Ï¹¹¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä«¤Ï¿©¥Ñ¥ó1Ëç¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¤ªÃë¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê1¸Ä¤ÈµíÆý¤À¤±¤Ç¤â¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï¤Þ¤¿3kg¸º¾¯¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ïºî¤ê¾Ð¤¤¤ò¤·¡¢Ê¿ÀÅ¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤â¤¦¤³¤ì¤ÏÂÌÌÜ¤À¤ÈÄü¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ëµ¢¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡ÖJR¤ÎµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÈÃÏ²¼Å´¤Î»°ÅÄÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤ò¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¤Ë¤É¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£5Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤±¤É¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯À£Á°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤À¤È»×¤¤¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õ¡×¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Í«¤¦¤Ä¡¢µ¤Ê¬¤¬½Å¤¤¡¢µ¤Ê¬¤¬ÄÀ¤à¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢É½¾ð¤¬°Å¤¤¤Ê¤É¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¤Þ¤º²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁí¹çÆâ²Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æâ²ÊÅª¤Ê¸¡ºº¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼õ¤±¤¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤·¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤¬¸¶°ø¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿À¿À·Ð²Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤À¡£
¡ÖÌä¿Ç¡¢¼«¸Ê¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¡¢Ç¾ÇÈ¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¤ä¤ê¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÉÂÌ¾¤ÏÃ±¶ËÀ¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¹¡£À³Ê¤¬È¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡»Å»öÇ®¿´¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¡¢²¿»ö¤âÅ°Äì¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¤¼Á¤À¤È»Å»ö¤Î¼ºÇÔ¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ê¤É¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£
¡ÖµÙ¿¦¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÊ¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤ò²ñ¼Ò¤ØÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡¿ÇÃÇ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î3½µ´Ö¤ÏÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤Ï¹³¤¦¤ÄºÞ¡¢¹³ÉÔ°ÂºÞ¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¿çÌ²¾ã³²¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¡¢½¢¿²Á°¤ËÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú¤«¤º¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤°¤é¤¤¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Èáòáû¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊÉ¤Ë¥³¥Ã¥×¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡½µ¤Î¤¦¤Á1¡¢2Æü¤À¤¬¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂÎ½Å¤Ï10¥¥í¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ö»õËá¤¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¿É¤¤¡£²È¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤¬ÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Í«¤¦¤Ä´¶¡¢·ñÂÕ´¶¤ÏÆüÃæ¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢É¬¤º±ü¤µ¤ó¤«Ì¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¡£
¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¤â¤·¤Ä¤³¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦Æü¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ä²ÌÊª¤âÂÌÌÜ¤Ç¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏµíÆý¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤°¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ°´ü¤ÏÂÎ½Å¤¬10kg¤â¸º¤ê¡¢¿ÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÁýÅÄ ÌÀÍø¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë