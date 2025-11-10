元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が10日、X（旧ツイッター）を更新。中国の駐大阪総領事が投稿したと報じられたポストの内容をめぐり、激怒した。

高市早苗首相は、7日に行われた衆院予算委員会で、中国が台湾に侵攻する事態「台湾有事」について、安全保障関連法の規定において集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかを聞かれ、「武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』になり得るケースだと考える」などと話した。

産経新聞は9日、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が、この高市氏の答弁などについて報じた記事を掲載したXアカウント「朝日新聞デジタル速報席」のポストを引用し「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と書き込んだなどと報じた。

薛剣氏のXアカウントでは当該ポストは10日朝現在確認できない状態だが、投稿した際のものとみられるスクリーンショット画像がSNS上で拡散されている。

ゆたぼんは、薛剣氏が当該投稿をしたものとみられるスクショ画像と、産経ニュースのXアカウントがこの件を報じた自社記事を添付したポストを自身のXに引用。「【拡散希望】中国の大阪総領事の投稿、これは高市早苗総理に対する殺害予告じゃないか？絶対に許せない！投稿を削除して済むと思うなよ！皆さん、拡散お願いします！日本なめんな！」とつづった。

薛剣氏のXアカウントで10日朝現在、当該投稿は確認できないが、「自身のXで「『台湾有事は日本有事』は日本の一部の頭の悪い政治屋が選ぼうとする死の道だ」「くれぐれも最低限の理性と遵法精神を取り戻して理性的に台湾問題を考え、敗戦のような民族的潰滅を喰らうことが二度とないようにしてほしい」「勝手な想像任せで拡大解釈と歪曲を止めてほしい。問題の発端は、我が方の再三再四に亘る反対表明を顧みず、『台湾有事は日本有事』としょっちゅう平気で言ってる日本側の政治屋だと重ねて指摘しておきたい。皆さんの理屈で言えば、これこそ中国への立派な『脅迫』と『殺害示唆』だろう」などとの主張を書き込んでいる。