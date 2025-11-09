ロフト×新宿高野の限定コラボ！旬フルーツがときめく雑貨になって新宿に集結

新宿発の人気コラボが帰ってきます！株式会社ロフトと老舗フルーツ専門店・新宿高野が手がける「ロフトフルーツパーラー」第三弾が、2025年11月21日(金)より新宿三丁目ロフトの開店企画として登場。フレッシュなフルーツやスイーツをモチーフにしたオリジナル雑貨は、見ているだけで心がときめく可愛さ♡12アイテム・全22種類のラインナップで、ギフトにもぴったりな限定コレクションです。

旬のフルーツをデザイン♡限定雑貨が勢ぞろい

今回登場する「ロフトフルーツパーラー」では、ロフトと新宿高野がコラボしたオリジナル雑貨を全12アイテム・22種類展開。

フルーツの瑞々しさを感じる「ランチトート（1,760円）」や「ポーチ（1,540円）」。

そして果汁のような透明感が可愛い「ビニールポーチ（1,760円）」、朝の支度が楽しくなる「ポーチ付きヘアバンド（2,420円）」など、日常を彩るアイテムが揃います。

見た目も香り立つようにフレッシュで、使うたび気分が上がりそう♪

デスク周りやお部屋に♡実用的な雑貨も登場

かわいさだけでなく、実用性も抜群のラインナップ。

デスクに置きたくなる「日めくり万年カレンダー（1,760円）」や「吸水コースター（660円）」は、季節のフルーツを感じさせるデザイン。

さらに、「ジュースグラス（1,320円）」や「ダイカットクッション（1,650円）」など、おうち時間を明るく彩る雑貨も登場します。

プチギフトにぴったりな「ピンバッジ（990円）」や「アクリルチャーム（935円）」も見逃せません。

発売は11月21日から！気になる販売店舗は？

「ロフトフルーツパーラー」第三弾は、11月21日(金)より「新宿三丁目ロフト」と「新宿高野本店」をはじめ一部店舗で先行販売。

12月1日(月)からは渋谷ロフト・銀座ロフト・新宿高野ECサイトでも購入可能です。店舗によって取り扱いアイテムが異なるため、事前のチェックがおすすめ。

ロフトならではの遊び心と、新宿高野の上品な世界観が融合した、今回だけの限定アイテムをぜひ手に取ってみて。

フルーツのように心躍る♡限定コレクションを楽しんで

ロフト×新宿高野の「ロフトフルーツパーラー」第三弾は、フルーツの瑞々しさと雑貨の楽しさが詰まった特別なコレクション。

使うたびに笑顔がこぼれるようなデザインは、自分へのご褒美にもぴったりです。新宿を象徴する2ブランドの出会いが生んだ、遊び心と上品さの融合。

見て、使って、贈って楽しい“フルーツ雑貨の世界”を、この冬ぜひ体験してみてください♡