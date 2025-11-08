犬が『いつもと違う人』に抱っこでお外に連れていかれた結果→気づいた瞬間の『表情』に1万いいね「めちゃ心配そうで草」「連れ去られてる感ｗ」
抱っこでお外に連れて行かれるマルチーズさんのお姿。いつも通りの時間にお散歩に出かけたものの…いつもと違う人、違う状況だと気づいた瞬間に見せた表情は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：犬が『いつもと違う人』に抱っこでお外に連れていかれた結果→気づいた瞬間の『表情』】
抱っこでお外に連れていかれる犬
Xアカウント『@arlo0520』に投稿されたのは、マルチーズ「アーロ」くんのお姿。この日もいつも通り、いつもの時間にお散歩へと出かけたというアーロくん。
しかし、ひとつだけ『いつもとは違う』ところがあったようで…。困惑する表情が話題になっているのです。
いつもと違う人だと気づいた表情が話題に
飼い主さんの彼氏さんに抱っこしてもらいながら、家を出たというアーロくん。早起きが苦手な彼氏さんは朝散歩はお留守番、飼い主さんとふたりで出かけるのが習慣となっているようで…。
彼氏さんに抱っこされながら、飼い主さんを振り返り『え？いつもと違うけど…。お散歩ですよね…？』なんて言うかのように困惑した表情を浮かべていたのだそう。
もちろん、彼氏さんはアーロくんとはとても仲良しのため、不安を感じている様子はなかったものの、何とも不思議そうにしているそのお姿はあまりにも人間味が強かった模様。
アーロくんの可愛いその反応は、多くの人々をほっこりさせると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「めちゃくちゃ不安そうｗｗ」「え？なんで？って顔」「連れ去られてる感が可愛い笑」「かわいい」「不安がるよね～」などのコメントが寄せられています。
あざと可愛い仕草が自慢♡
2016年5月20日生まれのアーロくんは、あざと可愛い仕草に定評がある表情豊かな男の子。飼い主さんにだけ見せる『自分の可愛さを理解した』振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。
飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすアーロくんのお姿は、日々マルチーズの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@arlo0520」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。