「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）

野球日本代表・侍ジャパンが６日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で強化合宿をスタートさせた。ブルペンにはピッチクロックを設置し、投手と捕手にはピッチコムを導入。来年３月のＷＢＣに向け新ルール対応に着手したが、実際に試用した坂本誠志郎捕手（３１）、平良海馬投手（２５）らから戸惑いの声も聞こえた。

◇ ◇

「ピッチコム」「ピッチクロック」とは 投手と捕手間でのサイン伝達機器「ピッチコム」は、試合時間の短縮やサイン盗み防止として導入される。送信機器に９つのボタンがあり球種は自由に設定可能。最大３回押すことで球種、コース、けん制など日本語に変換されて伝える。村田バッテリーコーチは「２７通りの中で全てを収めるようなものを日本式に作っていく」と明かした。

投球動作までの時間を制限する「ピッチクロック」は、ＭＬＢのルールに沿って走者なしは１５秒、ありの場合は１８秒に設定され、違反した場合はボールが宣告される。計測は「投手がボールを受け取ってから」だけに、吉見投手コーチは「ロジンを触っても２秒くらい進む。投げて前にくると戻る時間にもロスがある。捕手がすぐにボールを返さないのが１つのキーになるかな」と語った。

また、投手のけん制球やプレートから足を外す行為も１打席につき２度までで、３度目は成功しなければボークが宣告される。村田コーチは「簡単に外すことができない。どういう短縮をしていこうか、我々はまだ慣れてないので」と危惧する。