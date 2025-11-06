おぎやはぎ・小木博明、“渋谷女性社員殺害事件”で衝撃の初告白「アパートの管理に携わっていた」「部屋の掃除までしました」 スタジオも驚愕
お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、4日に放送されたABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』第3回で、「渋谷女性社員殺害事件」に関して衝撃の事実を初告白した。小木は「実は、事件があったアパートの管理に携わっていた」と語り、スタジオを驚かせた。
【番組カット】『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』の模様
番組は、登録者数380万人を超える都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるトークショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の事件や噂を“愛と浪漫”をもって語り合う人気シリーズだ。この日のテーマは“あの事件の裏側で囁かれる都市伝説SP”。「津山三十人殺し」や「プチエンジェル事件」など、歴史的事件から国家レベルの未解明テーマまで幅広く掘り下げた。ゲストには小木のほか、ゆうちゃみ、原田龍二が出演した。
平成最大級の未解決事件とされる「渋谷女性社員殺害事件」。この事件について、小木が「実は、事件があったアパートの管理に携わっていた」と衝撃の事実を初告白。「当時、僕が滞納された家賃の回収に行っていて、そのなかにあの（事件の）女性もいた」「警察の方が調べた後は、僕が部屋の掃除までしました」といい、さらに「その後、アンジャッシュのスタイリストのアシスタントがその部屋に住みました」と漏らすとスタジオは「えぇぇ!?」「マジすか!?」と驚愕する。
このやり取りに国際ジャーナリスト・山田敏弘も「あの部屋を取材したことがある」「冤罪を訴える人物が、証拠を守るためにわざわざ借り続けていた」と証言し、室内に“謎の簡易トイレ”があったことにも言及。小木は、「こういう話をする場がなかった。だから初めてここで話せませした」と感慨深げな様子を見せていた。
番組ではほかにも、「プチエンジェル事件」やその“顧客リスト”の存在、「小池百合子 学歴詐称疑惑」、さらには「北朝鮮による拉致事件」といった国家レベルの未解明テーマについてトーク。
番組の終盤、小木は「初めて、まだ終わってほしくないと思った」と語り、「俺ってお笑いがやりたいんじゃなくて、この番組に出たかったのかも。俺の最終目標ってこれだったんだってきょう思った」と真顔でコメント。スタジオからは「えぇぇ!?」「ここが目標!?」とツッコミと驚きの声が飛び交い、笑いに包まれながらこの日の放送は幕を閉じた。
