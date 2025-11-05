中日・根尾昂投手（２５）が４日にナゴヤ球場で契約交渉を行い、２００万円ダウンの１０５０万円でサインした。今季の一軍登板は、わずか４試合（０勝０敗、防御率７・９４）。投手転向４年目だが、これで１８５０万円→１６００万円→１２５０万円→１０５０万円と３年連続の年俸ダウンとなった（金額はいずれも推定）。

契約更改後、根尾は「悔しさが残る１年ですけど、来季は一軍にずっと１年間居続けられるように。２月のキャンプからアピールしていきたい」と逆襲を誓った。

来季目指していく方向性は、中継ぎとして「確かな地位」を築くことだ。「序列はあるので、やっぱり中継ぎをやっている以上、セットアッパーだったり抑えだったりというところはもちろん目指していますけれど、その前にまず一軍に上がって、最初は敗戦処理から始まりますし、結果を出してロングリリーフに回るのか、同点になって、というふうになっていくので、そこは結果を出し続けることで勝ち取れると思う。信頼を勝ち取っていければできるというか、可能なのかなと思います」と２０２６年のロードマップを描き、勝ちパターン入りへの道筋を分析している。

中日としても、根尾には中継ぎとして一本立ちしてもらわないと困るのが現状だ。投手出身のＯＢの１人は「リリーフ陣を支えている藤嶋と清水は何年もフル回転している。若い投手が出てきて２人の負担を減らさないともたない」と指摘する。今季チーム最多の６０試合に登板した藤嶋、５５試合に登板した清水はいずれも４年連続でシーズン５０試合以上に登板しているだけに、新たな中継ぎの柱が必要というわけだ。

「根尾がマウンドに上がると、ドームの空気が変わる。あれだけファンから期待されている選手はいない」（チーム関係者）との声は健在だけに、根尾の持つスター性は誰もが認めるところ。来季こそバンテリンドームのマウンドで輝くことができるか。