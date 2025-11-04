物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、「焼肉きんぐの福袋2026」の追加抽選受付を、一部の店舗限定で11月4日から開始しています。

【画像】「たしかに欲しい！」 これが追加抽選が決定した“福袋”の中身です！

11月14日まで受付中

セット内容は、「オリジナルレジカゴ保冷バッグ」「ストリート看板型ルームライト」「肉柄ティッシュカバー」「オリジナルウェットティッシュ」といった非売品のオリジナルグッズ4点と、「4000円分のクーポン券」（500円分×8枚）。価格は3000円（以下税込み）です。

クーポン券は、店内での飲食時の会計が3000円ごとに1枚使用可能。各4枚ずつ封入されています。

追加抽選受付は、公式アプリにて実施。受付は11月14日まで（すでに当選している人の応募は不可）。予約販売数の上限に達し次第終了です。一人1個の購入制限があります。

抽選結果は、11月26日以降、公式アプリにて発表されます。当選者の購入期間は、2026年1月2日から同月8日です。

毎年、SNSなどで話題になる同店の福袋。10月に行われた事前抽選受付の開始時には「応募完了！」「駆け込みで応募完了！」「ほしい！」「応募しよっと」「当たるといいな〜」「さすがにこれは欲しい」など多くの声が寄せられ、話題となっていました。