警察官を退職後に有害駆除などを行うハンターになった鳥取県倉吉市の男性（７２）が、日々の生活を発信してきたブログが、２年前に途絶えた。

イノシシに襲われて大けがを負ったためだ。ようやくけがのショックから抜け出した男性は「近く再開して獣害を防ぐ意義とともに、危険と背中合わせであることを知ってほしい」と話す。（藤川泰輝）

「定年後は忙しい」

「わなの餌をサツマイモのつるに変えるようにと、先輩猟師からアドバイスされた」「朝早くイノシシに４日連続で水田に入られた。何とかしてほしいとの電話で起こされた」――。ブログのタイトルは「定年後は忙しい」。男性がハンターの重要性を知ったのは、警察官だった２００８年頃だ。

倉吉署泊駐在所で勤務中の夜、イノシシが梨の木を折っているのを目撃した。スイカの収穫前日に全て食べられた農家の話など、怒りの声を何度も聞いた。多くの人が獣害に頭を悩ませていることを知った。

在職中の１３年に狩猟免許を取得。翌年に退職し、本格的にハンターとして活動を始め、その「リアル」を伝えるブログを開設した。長い時には原稿用紙１０枚分を月２、３回のペースで投稿し、読者は延べ６万〜７万人。しかし、２３年１２月２３日を最後に投稿をやめた。

「こいつは危険だ」

その翌日のクリスマスイブ。仕掛けたわなの見回りで午後、倉吉市内のスギ林に入った。空気銃やナイフを手にわなへ向かうと、左前足を挟まれた体重８０キロはあるイノシシが暴れていた。

「こいつは危険だ」。１０メートルほど離れた木の陰から額を狙い、銃を２発撃ったが、倒れる気配はなかった。銃の状態を確認するため手元に目をやった直後、「灰色の霧」が地面をはうように向かってくるのが見えた。

「とにかく股関節を守れ」。先輩ハンターの教えを思い出し、太もも内側の動脈をやられないように銃を構えたが、体が宙に浮いた。

仰向け（あおむ）に倒れた顔にかみついてきた。両手で必死に顔を殴り、足で体を蹴りつけた。まもなく逃げていったが、額はぱっくり割れ、流血で目の前が見えなかった。右太ももと尻、左ふくらはぎも牙などで負傷し、入院生活は２か月に及んだ。

「危険を伝えたい」

「彼らが本気なら、人間なんてスローモーション。銃を持っていても、近くに来られてしまったら赤子と一緒」と振り返る。

しかし、鳥獣による農作物被害はなくならない。大けがをしてもなお、使命感が男性を駆り立て、昨年４月に現場に戻った。「ブログを再開して日常をつづるだけでなく、常に向き合っている『危険』を伝えたい」と力を込める。

また、クマが次々と人を襲う最近の状況に、「イノシシも危険だが次元が違う。地域の安全を守るために力を尽くすハンターの気概も理解してほしい」と話す。