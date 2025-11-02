第7戦は延長戦にもつれた

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。終始劣勢の展開だったが、9回にロハスの同点弾で追い付くと、その裏には中0日で山本由伸投手がマウンドに上がった。ヒリヒリする展開に「心臓が持たない」「つらすぎる……」とファンも興奮と動揺を隠せない。

第7戦は文字通りの死闘だ。大谷翔平投手が3回に3ランを許し、その後に徐々に反撃するものの1点が遠かった。しかし9回、ロハスが1死から同点弾を放ち、ナインは狂喜乱舞した。一方で敵地は沈黙した。

しかしその裏にドジャースはピンチを招くと、第6戦に先発した山本を投入した。先頭に死球を与えて満塁のピンチを招いたが、バーショは二ゴロで2死とし、クレメントは中飛に仕留めた。

日本はちょうど3連休の中日（なかび）を迎えた。休みとあって観戦していたファンも多くいたが、「面白過ぎて家から出られない」「胃がキリキリする」「ちょっと吐きそう……」「こんな面白いのやばすぎるて」とファンも困惑している。（Full-Count編集部）