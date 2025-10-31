¶¯µ¤¤Ê½÷¿À¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢Î¢¥É¥éÀ¹¤êÂô»³¤Î¥¢¥¬¥ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥È¥Ã¥× ¸Ä¿Í2Ï¢¾¡&¥Á¡¼¥àÃ¥¼è¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¢ö¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢¥Ä¥â¤âÎ¢¥É¥é¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î30Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥À¥Ö¥ê¡¼¤äÎ¢¥É¥é¤ò³è¤«¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¹âµÜ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥í¥á¥í¡Ä
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬2Ãå¡£Â³¤¯Åö»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¹âµÜ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢¹âµÜ¤Ï±àÅÄ¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤ï¤·¡¢Çò¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¡£Åì4¶É¤ÇÂé¸ï¤ËËþ´Ó¤òÊü½Æ¤·°ì»þ3ÃåÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥«¥ó8ÅûÂÔ¤Á¤Î¥À¥Ö¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤ò½ªÈ×¤Ë¥Ä¥â¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é2¤Î1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤¬À®½¢¤·¤¿¡£
¡¡Æî3¶É¡¢¹âµÜ¤ÏÌÜ°ìÇÕ¤Ë¼ê¤ò¹¤²¡¢9½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¿Æ¤Î±àÅÄ¡¢Â¿°æ¤È¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âµÜ¤¬ÎÏ¶¯¤¯¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¤ËÎ¢¥É¥é¤¬3Ëç¾è¤ê¡¢8000ÅÀ¤Îµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æî4¶É¤ÏÂ¿°æ¤¬Âé¸ï¤Î¥ê¡¼¥Á¤ØËþ´Ó¤ÎÊü½Æ¤Ç¥²¡¼¥à½ªÎ»¡£¹âµÜ¤Ï¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¤«¤é¼ó°Ì¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¹¥Ä´¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡Ê10·î¤Ï¡Ë18Àï11¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö11¥È¥Ã¥×¤ä¤Ù¤§w¡×¡Ö¤Ä¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¶¯¤µ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¹âµÜ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¢ö¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤Ë¾è¤Ã¤¿Î¢¥É¥é¤¬100Ëç¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤È¡ÖµÇ°¤Ç¤¹¤Í¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Î¥À¥Ö¥ê¡¼¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¶ì¤¤´é¤Î±àÅÄ¤ØÌÜ¤ò¤ä¤ê¡Öº¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¬¥ê¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤¬¡ËÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¹âµÜ¥ï¡¼¥ë¥É¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤Þ¤ê¹¥¤¹¥¤Âç¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤í£÷¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü5800ÅÀ¡¿¡Ü65.8
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü1300ÅÀ¡¿¡Ü21.3
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë1Ëü2400ÅÀ¡¿¢¥27.6
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë500ÅÀ¡¿¢¥59.5
¡Ú10·î30Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü309.8¡Ê30/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü276.0¡Ê30/120¡Ë
3°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü206.8¡Ê30/120¡Ë
4°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü24.8¡Ê32/120¡Ë
5°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü12.6¡Ê32/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü1.2¡Ê30/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥47.2¡Ê32/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥81.1¡Ê28/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥348.4¡Ê30/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥354.5¡Ê30/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
