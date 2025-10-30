元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。ランジェリーショットを公開した。

森は「PEACH JOHN Holiday Collection」とつづり、2枚のランジェリーショットを公開。薄紫色のゴージャス下着でアンニュイな表情を浮かべる写真と透け感のある黒とベージュ基調のTバックの写真を披露した。

またピーチジョンの公式インスタグラムも森のランジェリーショットを多数披露。「きっと、恋に落ちる。森香澄が着る、心を奪うランジェリー」では透け感のあるゴージャスな下着姿を披露。「素肌を透かして、品ある色気」「海外セレブが着けているような抜け感で、大人になれたような少し背伸びした気分になれる。着けると鏡で見たくなるというか。着用感も意外と軽くて気負わず着けやすいですね」などつづっている。他にも「儚げな色気が漂う、フェアリーランジェリー」「バストを飾る、リボンの総レース」などがアップされている。

森の下着姿に「ケツ丸出しですやん」「田中みな実さんと同じ道を歩んでるように見える」「かなり攻めましたね やばいっ！！ 最高に良いです 香澄ちゃん ラブ」などのコメントが寄せられている。一方で「たくさん画像拝見しますたが…胸元のほくろ修正しちゃってるのが多くてもったいないですわ。。。やっぱ森さんのポイントの一つっしょ」「森ちゃん、ほくろどこいったの」などのコメントもあり、森の胸元のほくろが修正で消されていることを残念がる人もいた。