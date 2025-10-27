敵地トロントでのワールドシリーズ第１戦、２戦を１勝１敗とし、ロサンゼルスに戻ったドジャースが２６日、（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで練習を行った。

主砲、フレディ・フリーマン内野手の妻で３児ママのチェルシーさんは２７日（日本時間）、自身のインスタグラムを更新。トロントでの応援風景などを公開した。

第１戦の前には、真美子さんも参加して「奥さま会」で団結の集合写真を撮影。チェルシーさんはデニムのセットアップに美しいブロンドを巻いた縦ロールの姿でひときわ輝いていた。舞台裏の映像もアップしており、白いガウンを着たチェルシーさんが、スタイリストと思われる女性に髪をセットしてもらっていた。

ほかにも、真珠色のネイルにドジャーブルーのラインが２重に入った美しいネイルも披露。薬指にはフリーマンの背番号５が入ったおしゃれなデザインだった。第２戦前の奥さま会集合写真では、赤いカーディガンを着ていたが、その下はドジャースとキティちゃんがコラボしたＴシャツだったことも判明。フリーマン、長男のチャーリー君と３人で撮影した記念写真も公開した。

この投稿には「ゴージャス」「ゴージャスなママ」「美しい！」などの声が寄せられている。