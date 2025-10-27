朝ドラ「ばけばけ」病に侵され奪われた未来…錦織友一（吉沢亮）のモデル、大盤石こと西田千太郎の生涯

朝ドラ「ばけばけ」には、魅力的な人物が数多く登場しますね。

中には実在した人物をモデルとしたキャラクターも存在します。吉沢亮さん演じる錦織友一もその一人です。

モデルとなったのは、西田千太郎。松江出身の教育者として、大きな足跡を残した人物でした。

千太郎はどのように生き、何を感じて人々と交わったのでしょうか。

西田千太郎の生涯について見ていきましょう。

足軽の子として松江に生まれる

文久2（1862）年9月18日、出雲国松江の雑賀町で西田千太郎は生を受けました。父は松江藩士・西田半兵衛と伝わります。

父・半兵衛は松江藩士と言えども、足軽身分の下級武士です。

当時の武士は上から騎士・徒士・卒という身分に区分されていました。この最下層の卒が足軽です。

千太郎の家は、武家社会において出世を望める地位ではありませんでした。

西田家は、武士の中では最下層である足軽身分であった。しかし千太郎は、身分制度の終わりと共に飛躍していく。

しかし当時は風雲急を告げる幕末の時代です。旧来の身分制度はすぐに瓦解することとなります。

慶応4（1868）年、鳥羽伏見の戦いが勃発。勝利した明治新政府が新たな時代を築いていくこととなりました。

明治維新によって、政府はさまざまな改革を実施。その中には武士（士族と改称）たちの秩禄（給料）も含まれていました。

松江藩においても、多くの武士たちが困窮。千太郎の実家も困っていたことは想像に難くありません。

明治6（1873）年、千太郎は藩校であった修道館に入校。次いで同年に設置された雑賀小学校に入学して勉学に励みます。

明治は身分制度が変動した時代です。本人の努力次第によっては、成功する道も用意されていました。

明治9（1876）年、千太郎は勉学の末に教員伝習校変則中学（松江中学校）に入学。教員を目指して更なる勉学に励むようになりました。

千太郎の成績は学年でトップに躍り出るほどでしたが、ここで悲運に見舞われます。

明治13（1880）年、千太郎は中学を中退。元来体が弱かったことと、実家の貧困のためと言われています。

やむなく千太郎は、授業手伝として母校の松江中学で学生たちに勉学を教える立場となりました。

ドラマ「ばけばけ」の中で銀二郎が「資格が無いまま教えていた」と語る一節がありましたね。あれはこれをモデルにしていると思われます。

東京への遊学と教壇への道

授業手伝として働く千太郎は、少しずつ自分の道を踏み固めていきます。

明治17（1884）年、千太郎は安食クラと結婚。翌明治18（1885）年に長女キンが生まれました。

しかし子供が生まれてすぐ、千太郎は松江中学を退職。千太郎の脳裏には、すでに次の道が見えていました。

この後、千太郎は東京に遊学。「ばけばけ」でヒロイン・トキが出会うシーンで描かれましたが、正式な教員を目指すために勉学に励んでいたと思われます。

明治19（1886）年、千太郎は文部省の実施する中等教員検定を受験。心理学・倫理学・経済学・教育学の4科目に見事合格し、同年には兵庫の姫路中学の教員として働き始めます。

翌明治20（1887）年には、香川の済々学館の教長に就任。順調に教員としてのキャリアを築いていました。

明治21（1888）年には、島根県尋常中学校（のちの松江中学校）へ復帰。翌明治22（1889）年には島根県尋常中学校教頭心得兼務となって、教授法の改善や経費節減など運営面にも腕をふるいました。

小泉八雲との出会いと過ごした時間

やがて千太郎に運命的な出会いが訪れます。

明治23（1890）年、ラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）が英語講師として着任。ハーンを迎え入れたのが千太郎でした。

このとき、二人は急速に親しくなります。

ハーンは松江での取材・調査・資料蒐集の局面で千太郎の助力に頼りました。ハーンは千太郎。を「利口で親切、よく事を知る」と評したと伝えられます。

明治24（1891）年、千太郎はハーンと小泉セツの結婚に際し媒酌人も務めていました。

小泉セツの実母・小泉チエの実家は、松江藩家老も務めた塩見家です。千太郎の実家・西田家は、塩見家の家来筋であったと伝わります。

ドラマ「ばけばけ」では、東京で錦織友一と松野トキが出会うシーンがありましたね。実際の千太郎とセツはすでに知り合いであった可能性があります。

とにもかくにも、ハーンは小泉セツと結婚して、のちに小泉八雲と名乗りました。

ハーンこと八雲と千太郎の友情は、この後も続きます。

八雲は熊本時代に著した『東の国から』を「出雲の日々を偲んで西田千太郎に」と献呈しました。

また、八雲が松江の名所を訪ねる際、「親友 Nishida Sentaro の紹介状がある」と書いた英文記事も残っています。このことから、千太郎が現地の案内役・紹介者として機能していたことがうかがえます。

小泉八雲とセツ夫妻。千太郎は彼らと親交を深めた。

結核が奪った千太郎の未来

千太郎は島根県の教育界で中心的な存在であり続けました。

明治24（1891）年には島根県尋常中学校の校長心得に就任。島根県を代表する教育者の一人となっていました。

明治27（1894）年には、島根県私立教育界から功績賞を受賞。長年の業績が評価された瞬間でした。

受賞後も千太郎は慢心することなく、後進の指導に当たります。しかし身体は徐々に結核に侵されていきました。

千太郎は欠勤がちになりながらも教職としての仕事を続行。教育界での信望は厚かったと伝わります。

明治30（1897）年3月15日、千太郎は尋常中学校校長心得に 在職中に世を去ります。享年36。

松江の、いえ、日本の教育と文化に刻んだ足跡は大きなものでした。

西田千太郎の仕事は、派手な著作や政治的業績ではなく、「人を育て、友の仕事を支え、地域の文化を磨く」という地道な営みでした。八雲の筆致や取材の奥行きには、千太郎の知恵と実務が確かに息づいています。

松江の塩見縄手。この道を千太郎もセツも通ったのだろうか。

