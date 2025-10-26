前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」決勝戦が行われ、嘉永泰斗が初優勝を果たした。

弟子である犬伏湧也の番手を松本貴治に回し、四国3番手を追走した小倉竜二（49＝徳島）だったが8着に敗れた。

レース後、小倉は「ノーコメント。（犬伏は）競輪を分かっていないというか、何がしたいのか分からなかった。一からやり直し。打鐘が勝負どころで、あそこを全開で行って、ゴール前勝負してほしかった」。思い切りの足りなかった愛弟子に厳しい言葉を送った。

▼松本貴治（2着）（打鐘で）詰まったので行くかなと思ったけど…。コースを探したけど遅かった。

▼古性優作（3着）嘉永君が強くて、僕が弱かっただけ。練習するしかない。

▼恩田淳平（4着）夢を見た。最後はいっぱいだったし、力の違いを感じた。

▼吉田拓矢（5着）普段、先行していないツケがきた。嘉永君が強かった。

▼清水裕友（6着）あの距離なら出してくれるかなという自分の甘さもあった。河端さんに申し訳ない。

▼河端朋之（9着）最後に内に行く技術がなかった。清水君は頑張ってくれたけど申し訳なかった。