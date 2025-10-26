¡Ö463²¯±ß¤Ï°Â¤¹¤®¤ë¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¡¢»ê¹â¤Î105µå´°Åê¤ËÊÆµ¼ÔÀä»¿¤ÎÍò¡ÖÎò»ËÅª¤Ç°µÅÝÅª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢ÄÌ»»1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï9²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£¶Ã°Û¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌÛ¤é¤»¤ë²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¡¢½é²ó¤Î»³ËÜ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¤âº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥«¡¼¥¯¤ò°ìÄ¾¡¢¥Ð¡¼¥·¥ç¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ï¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¥Õ¥é¥¤¤ò°ìÎÝ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Êá¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤¬½ÐÎÝ¡£ÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é3¿ÍÏ¢Â³¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó°Ê¹ß¡¢±ç¸î¤¬¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢»³ËÜ¤Ï¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ë¡£7²ó¤ËÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ËüºÐ¤Ç´¿´îÇúÈ¯¡£8²ó¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡¢9²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»ê¹â¤Î105µå¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤ÎÊÆµ¼Ô¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤¬¡ÖÎò»ËÅª¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ï°Â¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹µ¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£Èà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òµß¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥é¥¹¥È20¿Í¤ò´°Éõ¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë