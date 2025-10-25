◇スピードスケート全日本距離別選手権(25日、長野市エムウェーブ)

全日本距離別選手権2日目が行われ、男子1500メートルに出場した笠原光太朗選手(専修大)が優勝を飾りました。

7組でスタートした笠原選手は、会心の滑りを披露し1分45秒51の自己ベストでフィニッシュ。全体トップに立つと、最終10組までこのタイムを超える選手は現れず、優勝を手にしました。

笠原選手は「自己ベストが1分47秒2とかだったので、まさかこのタイムが出るとは思っていなかったんですけど、いつも指導してくださる監督や支えてくれる親に恩返しをしたかったので、すごくうれしいです」と喜びを語りました。

自己ベストの滑りにフィニッシュ後にはガッツポーズも飛び出した笠原選手。「ワールドカップも内定していない状況だったので、なんとか周りの人に恩返ししたいと思っていたので、ガッツポーズが出ました」とその理由を述べると「後がなく、本当に全力を尽くした結果だと思っています」とも話しました。

これからに向けては「タイムが出たのはうれしいんですけど、まだ先を見るチャンスがあると思うので、そこに向かって全力で突き進んでいけるように頑張ります」と意気込みました。